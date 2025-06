Balla Gaye 2 de retour à Dakar après une préparation méticuleuse en France pour son combat contre Siteu

Après plusieurs mois d’entraînement intensif à l’INSEP de Paris, le Lion de Guédiawaye, Balla Gaye 2, est enfin de retour au Sénégal. Ce retour est une nouvelle page dans sa carrière, avec une confrontation très attendue contre Siteu, prévu pour le 20 juillet 2025.

Une préparation de haut niveau à l’INSEP

Balla Gaye 2, de son vrai nom Omar Sakho, a choisi de s’entraîner à l’INSEP de Paris, un centre de renommée mondiale, pour peaufiner sa technique et sa condition physique. Ce choix stratégique témoigne de sa volonté de revenir plus fort et plus déterminé que jamais. Selon des sources proches du lutteur, sa préparation a été rigoureuse, alliant travail technique, renforcement musculaire et stratégie de combat.

Le 20 juillet 2025, Balla Gaye 2 affrontera Siteu, un adversaire redouté de l’écurie Thiaroye-sur-mer. Ce combat est perçu comme une confirmation pour le Lion de Guédiawaye, après sa défaite contre Boy Niang 2 en 2023, suivie d’une belle victoire sur Tapha Tine, le 21 juillet 2024. Le retour de Balla Gaye 2 dans l’arène est très attendu par les amateurs de lutte sénégalaise.

Ambitions et détermination

À son arrivée à Dakar, Balla Gaye 2 a exprimé sa confiance en sa préparation et sa détermination à remporter ce combat. Il a déclaré que sa forme actuelle lui permettrait de conclure la rencontre rapidement. Le Lion de Guédiawaye a en outre souligné sa volonté de ne pas laisser de place à l’incertitude. Cette déclaration a été largement relayée par les médias sénégalais, ce qui a renforcé l’excitation autour de cet événement sportif d’envergure.

Lire aussi : Pourquoi la lutte sénégalaise passionne tant les enfants

Le retour de Balla Gaye 2 a été accueilli chaleureusement par ses fans et les médias sénégalais. Des images de son arrivée à l’aéroport Blaise Diagne ont circulé sur les réseaux sociaux, montrant un lutteur en pleine forme et prêt à relever ce nouveau défi. Les supporters de l’École de lutte Balla Gaye attendent avec impatience le 20 juillet, espérant voir leur champion renouer avec la victoire et confirmer son statut de roi des arènes.