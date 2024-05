Lutte sénégalaise : Eumeu Sène bat Sa Thiès, Liss Ndiago et Pokola les vedettes

C’est au terme d’un combat intense qu’Eumeu Sène (Tay Shinger) a battu Sa Thiès (Double Less), hier dimanche, à l’Arène nationale. Le combat, organisé par Albourakh Events, était annoncé comme une revanche par procuration.

Après deux incursions réussies à l’école de lutte Double Less de Guédiawaye, Eumeu Sène prenait le risque d’affronter Sa Thiès. La tête de file de Tay Shinger, après un doublé sur Balla Gaye 2, devait faire face au frère cadet. Ce dernier, plus coriace et très ambitieux, avait pour mission de battre Eumeu Sène, honorer tout Guédiawaye, mais aussi de la famille Sakho, humiliée à deux reprises. La charge était très lourde sur les épaules de Thiès lors de ce combat de lutte avec frappe.

Un combat intense et très équilibré

Dès le coup d’envoi, les deux lutteurs sont allés sur un round d’observation d’au moins trois minutes, malgré les multiples injonctions de l’arbitre. Il aura fallu près de cinq minutes de balancements de bras avant que Sa Thiès ne déclenche les hostilités en chargeant Eumeu Sène. Ce dernier répond aux coups de son adversaire, s’en suivit une rude bagarre. Entretemps, Sa Thiès signale une blessure au doigt. Passé ce cap, le respect s’est invité dans le combat.

En effet, Sa Thiès, qui a certainement senti une farouche opposition chez Eumeu Sène, baisse la cadence et cherche une stratégie autre que l’offensive. Mais chassez le naturel, il revient au galop. Eumeu Sène lui laisse les initiatives et Sa Thiès déclenche une nouvelle attaque. Un corps-à-corps s’en suit et Eumeu Sène ceinture son adversaire. Le chef de file de l’écurie Tay Shinger tente de culbuter son adversaire qui résiste.

Eumeu Sène conforte sa domination

En effet, de toutes ses forces, le fils de Double Less, déjoue la tentative. Mais c’était sans compter avec l’ancien champion d’Afrique de lutte olympique qui remet. Ne lâchant toujours pas, prise, Eumeu Sène finit par plaquer son vis-à-vis. Le combat est plié, le lutteur de Pikine, après avoir battu à deux reprises Balla Gaye 2, vient d’infliger une autre défaite à un fils de Double Less, lui aussi ancien champion d’Afrique.

Avec cette victoire, Eumeu Sène conforte sa domination dans la famille de Double Less. Il affiche un palmarès impressionnant de 21 victoires et 4 défaites. Malgré sa défaite, Sa Thiès a montré qu’il était un lutteur de grande qualité et qu’il avait le potentiel pour rivaliser avec les meilleurs. Il va certainement revenir plus fort et défier Eumeu Sène à nouveau dans le futur.

Liss Ndiago et Pokola, les vedettes

Ce combat entre Eumeu Sène et Sa Thiès a été un véritable spectacle pour les amateurs de lutte sénégalaise. Les deux lutteurs ont offert une prestation de grande qualité et ont prouvé qu’ils étaient parmi les meilleurs de leur génération. A leur entrée à l’Arène nationale, chacun d’eux a offert des pas de danse (touss) époustouflants faisant vibrer l’antre du sport national.

Les combats préliminaires ont été de haute facture. Parmi ceux-ci, un a attiré l’attention. Il s’agit de celui qui a opposé Liss Ndiago de Diamagueune Sicap Mbao à Pokola Baldé de Pikine Falaye Baldé. Bagarre et lutte ont ponctué le duel avec des tours chez le médecin. Un beau spectacle a été offert aux amateurs, au point que le promoteur du jour a promis de clarifier le choc qui a fini sur une décision arbitrale au profit de Pokola Baldé.