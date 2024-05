Lutte sénégalaise : Eumeu Sène vs Sa Thiès, un choc de titans, ce dimanche

Le monde de la lutte sénégalaise retient son souffle lors du combat tant attendu entre Eumeu Sène et Sa Thiès, de ce 5 mai 2024, à l’Arène nationale de Dakar.

Cette rencontre de titans promet d’être un duel explosif entre deux des meilleurs lutteurs de l’arène sénégalaise. Eumeu Sène de l’écurie Tay Shinger (L’homme aux yeux rouges) est un lutteur expérimenté et redoutable, connu pour sa puissance, sa technique et son mental d’acier. Eumeu Sène affiche un palmarès impressionnant avec 20 victoires et 4 défaites.

Issu de l’écurie Double Less, Sa Thiès est un lutteur charismatique et talentueux qui a gravi les échelons de la lutte avec une rapidité fulgurante. Surnommé « Mister One Time » (Monsieur une seule fois), il est connu pour son style offensif et sa capacité à terminer avec de belles prouesses techniques. Sa Thiès affiche un bilan de 17 victoires et 3 défaites.

Enjeux du combat

Ce combat revêt une importance capitale pour les deux lutteurs. Eumeu Sène vise à remporter une nouvelle victoire à Guédiawaye après un doublé sur Balla Gaye, frère aîné de Sa Thiès. La rencontre entre Eumeu Sène et Sa Thiès s’annonce extrêmement serrée et indécise. Les deux lutteurs possèdent des atouts et des faiblesses qui pourraient faire basculer le combat d’un côté ou de l’autre. La puissance et la technique d’Eumeu Sène seront confrontées à l’agressivité et à la rapidité d’exécution de Sa Thiès.

Au-delà de l’enjeu sportif, ce combat promet d’être un véritable spectacle grandiose. Des milliers de supporters sont attendus à l’arène nationale pour vibrer au rythme des percussions et encourager leur lutteur favori. L’ambiance sera électrique et l’émotion à son comble. Le combat est organisé par la structure Albourakh Events du promoteur Baye Ndiaye. Pour ceux qui voudront suivre le combat, ce sera sur senaffiche.com.