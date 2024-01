Lutte sénégalaise : vainqueur d’Ama et Boy Niang, Modou Lô bourreau des Pikinois

Modou Lô est incontestablement le bourreau des lutteurs de Pikine. Après avoir battu Ama Baldé avec la manière, le Roc des Parcelles est venu à bout de Boy Niang.

Et de deux pour le roi des arènes sénégalaises. Modou Lô de l’écurie Rock Énergie, a battu, ce lundi 1er janvier 2024, Boy Niang de Pikine. Un combat disputé à l’arène nationale et qui a vu le pensionnaire des Parcelles Assainies sortir le grand art pour venir à bout d’un Boy Niang plus jeune, plus robuste et plus féroce. En effet, le Roc faisait face à un terrible bagarreur, doté d’une force et d’une puissance de frappe sans pareil.

Sauf que Modou Lô a fait valoir son courage et son expérience pour envoyer son adversaire au sol à travers un beau plaquage. Ayant invité son vis-à-vis dans la bagarre, Modou Lô a su tendre un piège à Boy Niang puisque le roi des arènes a bouclé le combat en lutte pure. En venant à bout de Boy Niang, le pensionnaire de Rock Énergie alignait une seconde belle victoire sur un lutteur de Pikine, en moins de deux mois.

En effet, le 5 novembre dernier, dans une arène nationale pleine à craquer, Modou Lô envoyait au sol le jeune Ama Baldé. Le roi des arènes aura pris le soin de rouer son adversaire de coups si violents qu’un accompagnateur de Pikine a dû intervenir pour limiter les dégâts. Sur ses quatre appuis, Ama Baldé était alors déclaré vaincu. Avec cette nouvelle victoire, Modou Lô conserve son titre de roi des arènes.