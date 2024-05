Sénégal : Dakar conserve son titre de champion de lutte traditionnelle par équipes

Dakar a une nouvelle fois dominé le tournoi de lutte traditionnelle par équipes du Drapeau du chef de l’État, en remportant la finale de la catégorie séniors face à Fatick, lors de la 24ème édition qui s’est déroulée à Mbour, dimanche.

C’est la troisième fois consécutive que Dakar s’adjuge le prestigieux trophée du chef de l’État sénégalais. Lequel est assorti d’une manne financière de 10 millions de francs CFA. Fatick et Kaolack se contentent respectivement de la deuxième et troisième place, empochant 5 et 2 millions de FCFA.

Dans les autres catégories individuelles, Cheikh Diagne de Fatick a triomphé chez les plus de 100 kilogrammes, tandis que Lamine Diop de Kaolack a dû s’incliner. Abdourahmane Asef de Diourbel a été battu par El Hadji Ndiaye de Dakar chez les 100 kilogrammes.

Siny Sembène de Dakar a dominé Babacar Sarr de Thiès dans la catégorie des 86 kilos. Mbaye Diop de Dakar a pris le meilleur sur Chérif Seydi Thiam de Tambacounda chez les 76 kilos. Enfin, Cheikh Sadbou Sarr de Fatick a remporté la catégorie des 66 kilogrammes en terrassant Babacar Diène de Louga.

Chez les filles, Ziguinchor a remporté la finale de la petite catégorie par équipe devant Kolda. Dakar complète le podium, suivie de Thiès en quatrième position. Kaolack a également brillé dans la petite catégorie garçons, en s’imposant face à Fatick. Sédhiou et Kaffrine se classent respectivement troisième et quatrième.

Cette 24ème édition du Drapeau du chef de l’État a été une nouvelle fois une belle fête de la lutte traditionnelle sénégalaise, avec des combats acharnés et un public nombreux et enthousiaste.