Sénégal : après sa passation des charges, Macky Sall désormais loin de son pays

Mardi 2 avril 2024. Bassirou Diomaye Faye a pris les commandes du Sénégal des mains de Macky Sall. Tout s’est passé de la meilleure des manières. Mais une fois la passation des charges achevée, le désormais ancien Président du Sénégal, Macky Sall, s’est envolé loin de son pays.

Macky Sall n’a pas passé la nuit du mardi 2 avril 2024 sur la terre de ses ancêtres, le Sénégal qu’il a dirigé pendant douze ans. Aussitôt la cérémonie d’investiture du nouveau Président et la passation des charges achevée, il a pris le chemin de l’aéroport où l’attendait l’avion présidentiel laissé à sa disposition pour la circonstance par son successeur. Selon la presse locale, l’ancien Président s’est envolé vers La Mecque pour accomplir la Oumra. Au même titre d’ailleurs que son dauphin désigné, Amadou Ba.

Ce mardi, l’ancien Premier ministre, depuis son lieu de pèlerinage, a formulé des prières à l’intention de son pays et de son nouveau Président, comme il l’a fait savoir dans un tweet. « Depuis la sainte ville de La Mecque où je me trouve pour accomplir la Oumra, je prie pour la paix et la stabilité de notre cher pays. Je renouvelle mes vœux de succès les plus sincères au président de la République, Diomaye Faye, qui vient de prendre fonction. Que Dieu bénisse le Sénégal ».

Le Maroc, prochain point de chute de Macky Sall ?

Avant même de joindre la ville sainte de l’islam, Macky Sall se serait d’abord rendu en Guinée Bissau pour régler des problèmes personnels, à en croire le site d’information Senenews.com. De La Mecque, Macky Sall pourrait faire une escale en France avant de se rabattre sur le Maroc où il compterait s’établir désormais avec sa famille.

Une retraite loin de son Sénégal natal. Voilà ce qu’a préféré Macky Sall qui, de toute façon, ne chômera pas. Puisqu’en novembre 2023, en marge du Forum de Paris, le Président français, Emmanuel Macron, l’avait nommé envoyé spécial et président du comité de suivi du Pacte de Paris pour les peuples et la planète (4P). Macky Sall est censé prendre fonction à la fin de son mandat présidentiel. L’ancien dirigeant sénégalais est désormais libre pour prendre ses nouvelles fonctions qui devront l’amener à faire la navette entre le Maroc où il aurait choisi de vivre et la France. Loin des yeux, près du cœur sans doute. Puisque Macky Sall reste le président de son parti, l’Alliance pour la République (APR-Yaakaar). Il ne restera certainement pas trop loin de l’actualité politique de son pays.