Sénégal : Ousmane Sonko nommé Premier ministre

Après la cérémonie d’investiture du Président Bassirou Diomaye Faye, tout est allé très vite dans la journée du mardi 2 avril 2024 au Sénégal. Dans la soirée, le nouveau Président a nommé son Premier ministre qui n’est que son mentor, Ousmane Sonko.

Le nouveau Premier ministre du Sénégal est sans grande surprise le leader du Pastef, Ousmane Sonko. L’annonce a été faite cette soirée. En début d’après-midi, on a vu Ousmane Sonko débarquer au palais de la Présidence où il s’est assis à la même hauteur que le nouveau Président recevant des personnalités. À travers cette image, Bassirou Diomaye Faye donne un signal fort sur la position d’Ousmane Sonko dans le nouveau dispositif étatique. Il fait du chef du Pastef pratiquement un co-Président. Plus tard dans la soirée, le décret portant nomination du nouveau Premier ministre, Ousmane Sonko, sera signé et publié.

« C’est une lourde responsabilité »

Aussitôt nommé, le nouveau Premier ministre a délivré une première allocution dont voici quelques extraits : « Nous nous honorons d’être aujourd’hui ici en ce lieu symbolique qui est la résidence du président de la République du Sénégal, en ce jour tout aussi symbolique qui a consacré l’avènement d’un nouveau président de la République en la personne de M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye », commence-t-il.

« Je voudrais d’abord au nom du président de la République (…) remercier tout le peuple sénégalais pour l’honneur, mais également l’affection qu’ils ont témoignée en sa personne, mais au-delà au projet qu’il porte, le projet que nous considérons pouvoir changer durablement et structurellement le Sénégal. Je voudrais donc en son nom, au nom de tous ceux qui ont cheminé à ses côtés remercier le peuple sénégalais pour cette confiance ».

Des félicitations, Ousmane Sonko en a également adressé au président de la République nouvellement installé et lui a souhaité plein succès « dans la mission certes exaltante, mais extrêmement délicate qui l’attend ». Avant de poursuivre : « Et c’est à ce propos que je mesure l’importance de la confiance qu’il a placée en notre personne en nous nommant aux responsabilités de Premier ministre du gouvernement du Sénégal ». Le nouveau Premier ministre prend toute la mesure de la tâche qui l’attend. « C’est une lourde responsabilité » puisqu’il faudra mettre en œuvre le programme du Pastef « que nous avons élaboré en commun, que nous avons présenté en commun aux Sénégalais et que nous avons défendu ensemble ». Et d’ajouter : « Chacun devra donner le meilleur de lui-même pour que nous atteignions les objectifs que nous sommes assignés pour le Sénégal et non pas pour le Président Bassirou Diomaye Faye ».

Ousmane Sonko a enfin rassuré le Président Bassirou Diomaye Faye de sa loyauté et son dévouement pour l’atteinte des objectifs visés.