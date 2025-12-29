Lalla Salma apparaît à Marrakech en compagnie du successeur de Mohammed VI

Après plusieurs années d’effacement quasi total, Lalla Salma a refait surface de manière inattendue à Marrakech. L’ancienne princesse consort a été aperçue lors d’une sortie informelle avec ses deux enfants, le prince héritier Moulay El Hassan et la princesse Lalla Khadija. Cette apparition, rare et non officielle, a immédiatement attiré l’attention, tant elle contraste avec la discrétion observée depuis son divorce d’avec Mohammed VI. Un moment familial simple, mais qui relance l’intérêt autour de son rôle et de celui du futur souverain.

Longtemps absente des radars médiatiques, Lalla Salma a surpris les Marrakchis en effectuant une apparition remarquée au cœur de la ville ocre. Vendredi, l’ancienne épouse du roi Mohammed VI a été aperçue dans une atmosphère simple et détendue, partageant un moment en famille avec ses deux enfants : le prince héritier Moulay El Hassan et la princesse Lalla Khadija. Une scène rare qui a immédiatement suscité curiosité et émotion, tant la mère du futur souverain cultive depuis des années une discrétion presque totale.

Lalla Salma qui a marqué les esprits

La scène s’est déroulée sur la mythique place Jemaa El Fna, symbole vivant de Marrakech. Les trois membres de la famille ont déjeuné ensemble dans un restaurant, sans protocole ostentatoire. Rapidement, la présence du prince héritier a attiré l’attention, mais c’est surtout celle de Lalla Salma qui a marqué les esprits. Des passants, intrigués et enthousiastes, se sont rassemblés pour saluer la famille et immortaliser l’instant. Plusieurs vidéos ont ensuite circulé sur les réseaux sociaux, témoignant de cette sortie inhabituelle.

Si Moulay El Hassan apparaît de plus en plus fréquemment lors d’événements publics, notamment officiels, la présence de sa mère reste exceptionnelle. Depuis la fin de son mariage avec Mohammed VI, Lalla Salma s’est retirée de la vie publique. Le divorce, jamais formellement annoncé par le Palais, est néanmoins un secret de Polichinelle. Aux alentours de 2018, l’ancienne princesse consort a cessé toute apparition officielle, disparaissant progressivement des activités royales et des communications institutionnelles.

Lalla Salma choisit le silence

Cette mise en retrait volontaire a nourri de nombreuses spéculations, mais Lalla Salma a toujours choisi le silence. Elle aurait fait le choix de préserver sa vie privée et celle de ses enfants, loin de l’exposition médiatique. Une attitude qui contraste avec son rôle passé : durant ses seize années de mariage, elle avait profondément modernisé l’image de la monarchie marocaine. Première épouse d’un souverain à être présentée officiellement, elle a su s’imposer par son élégance, son naturel et son engagement, notamment dans la lutte contre le cancer à travers la fondation qui porte son nom.

Aujourd’hui encore, malgré son absence, Lalla Salma demeure une figure respectée et appréciée par une grande partie des Marocains. Son retour ponctuel dans l’espace public est perçu comme un signe de stabilité familiale et de continuité, surtout aux côtés de Moulay El Hassan, appelé à succéder à son père. Âgé de vingt et un ans, le prince héritier multiplie les apparitions et assume progressivement des responsabilités symboliques, incarnant l’avenir de la monarchie.

Moulay Hassan préparé à ses futures responsabilités

Cette sortie familiale intervient également dans un contexte particulier, alors que la santé du roi Mohammed VI fait régulièrement l’objet d’interrogations. Ces dernières années, le souverain a réduit certaines de ses apparitions publiques, alimentant les rumeurs. Le Palais a à plusieurs reprises rassuré l’opinion, évoquant des soucis de santé sans gravité et affirmant que le roi continue d’exercer pleinement ses fonctions. Néanmoins, la visibilité accrue du prince héritier est souvent interprétée comme une préparation naturelle à ses futures responsabilités.

La présence de Lalla Salma aux côtés de ses enfants, dans ce moment précis, prend ainsi une dimension symbolique. Loin des fastes du Palais, cette promenade à Marrakech renvoie une image plus humaine de la famille royale, accessible et proche du peuple. En réapparaissant ainsi, sans déclaration ni mise en scène officielle, Lalla Salma confirme sa volonté de rester en retrait tout en affirmant, par de rares gestes, sa place de mère et de figure respectée. Une apparition brève, mais suffisante pour raviver l’intérêt.