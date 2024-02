Mohammed VI officialise son divorce avec Lalla Salma

Le roi du Maroc, Mohammed VI, vient d’officialiser sa séparation avec sa désormais ancienne épouse, Lalla Salma. Le divorce avait été annoncé, depuis 2018, par un journal espagnol.

C’est un divorce qui secoue la famille royale marocaine, depuis près de six ans déjà. Le roi marocain, Mohammed VI, et la princesse Lalla Salma, n’apparaissaient plus ensemble, depuis un moment, lorsque la nouvelle est tombée. Nous sommes, en 2018 et le souverain est hospitalisé à la clinique Ambroise Paré de Paris. Autour du roi, toute sa famille, exceptée Lalla Salma.

Un média espagnol annonce le divorce

Alors que les questions fusaient de partout pour comprendre le pourquoi de cette absence très remarquée de la princesse aux côtés du monarque alité, après une intervention sur son cœur, un média espagnol lâche une bombe. Hola !, puisque c’est du journal qu’il s’agit, annonçait à grands fracas le divorce du couple royal.

L’inimaginable venait alors de se produire. Si dans un premier temps, le Palais de Rabat a subtilement tenté de démentir cette grosse information, des sources de la Maison Royale diffusaient des informations qui jetaient le discrédit sur la mère du prince héritier. Pour une première, des médias marocains osaient médire sur un membre de la famille royale sans inquiétude aucune.

Mohammed VI et Lalla Salma en solitaire

Aucun doute que ces journaux avaient reçu l’onction du Palais de Rabat. Autrement, jamais ils n’allaient oser mal parler de l’épouse du roi, commandeur des croyants. En tous les cas, le constat était que Lalla Salma menait une vie en solitaire, de même que Mohammed VI d’ailleurs. Les deux personnalités n’étaient plus vues ensemble et les supputations allaient bon train.

Seulement, à ce jour, aucune sortie, officielle ou officieuse pour confirmer ou infirmer le divorce entre Lalla Salma et Mohammed VI. Entretemps, des personnalités ont visité le royaume, comme ce fut le cas de Dona Letizia, la reine d’Espagne, mais elles ont été reçues par la sœur du roi Mohammed VI, Lalla Meryem. Celle-ci faisait office de Première dame.

Mohammed VI délègue ses trois sœurs en France

Et depuis 2018, le souverain se fait très discret. A l’international, plus de visite officielle du roi, qui se contentait de moments de villégiature dans des pays comme le Gabon ou en France. Jusqu’à ce lundi, lorsque le roi Mohammed VI a délégué ses trois sœurs, Lalla Meryem, Lalla Hasnaa et Lalla Asmae, à l’Élysée où elles ont rencontré Brigitte Macron.

En leur qualité de Premières dames, les princesses ont partagé un déjeuner avec l’épouse du Président français, Emmanuel Macron. Un évènement officiel, sanctionné par une photo de souvenir prise avec Brigitte Macron. Mais aussi un évènement, à partir duquel le roi du Maroc officialise sa séparation avec la princesse Lalla Salma. Notons que cette dernière, il y a un mois, avait surpris au Maroc, lors d’une visite à Tanger.