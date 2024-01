La Princesse Lalla Salma surprend le Maroc par une visite surprise à Tanger

La princesse Lalla Salma, figure emblématique du Maroc et ex-épouse du roi Mohammed VI, a fait une apparition inattendue dans la vieille ville de Tanger samedi matin. Selon les informations rapportées par les sources d’al3omk, son arrivée a été une surprise, tant pour les habitants que pour les visiteurs de cette ville historique.

Née Salma Bennani, la princesse Lalla Salma a acquis une renommée en tant que première épouse d’un roi marocain à recevoir un titre public et à être reconnue officiellement. Née en 1978, elle a été élevée à Fès et a fait preuve d’excellence académique, notamment dans le domaine de l’ingénierie informatique. Son mariage en 2002 avec le roi Mohammed VI a été un événement historique, marquant une rupture avec la tradition de confidentialité autour des épouses royales. Engagée dans des causes sociales, notamment dans la lutte contre le cancer, elle est admirée pour son mélange de modernité et de respect des traditions. Lalla Salma représente une image de modernité pour la femme marocaine.

La visite à Tanger : Un moment de convivialité

Durant sa visite, la princesse a été aperçue en train de déjeuner dans un restaurant de la vieille ville, un quartier connu pour son charme historique et son ambiance vivante. Sa présence a été accueillie avec enthousiasme par les citoyens, reflétant son statut apprécié au sein de la société marocaine. Ce moment convivial a souligné son approche accessible et terre-à-terre, malgré son statut royal. C’est la seconde fois en 6 mois que la Princesse apparait en public, et une nouvelle fois c’est dans la ville de Tanger.

La vieille ville de Tanger, avec ses ruelles sinueuses et son riche patrimoine, est un lieu qui incarne la diversité culturelle du Maroc. La ville a toujours été un carrefour pour les artistes, les écrivains et les penseurs du monde entier. La visite de la princesse Lalla Salma dans ce cadre historique met en lumière l’importance de Tanger en tant que joyau culturel du Maroc.

L’impact de la visite

La présence de la princesse Lalla Salma à Tanger est un événement médiatique montrant que la mère du futur roi du Maroc est toujours présente et appréciée. Cela particulièrement dans cette période où le roi Mohammed VI est moins présent, qu’on le dit affaibli et que les clans autour du pouvoir s’agitent.

Mais elle contribue également à mettre en valeur l’importance culturelle de la ville. Elle attire l’attention sur le patrimoine unique de Tanger et pourrait susciter un intérêt accru pour son histoire et sa culture. À travers ses actions et ses apparitions publiques, la princesse continue de jouer un rôle important dans la mise en avant de la diversité et de la richesse culturelle du royaume.