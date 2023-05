Maroc, Mohammed VI très malade : guerre en vue entre les deux Moulay ?

Le roi du Maroc, Mohammed VI, n’est plus en bonne santé. La maladie dont il souffrirait, et qui continue de le ronger, pourrait contraindre le souverain à prématurément léguer son pouvoir. A qui ? Son fils ou son frère ?

La santé du roi Mohammed VI est au centre de toutes les inquiétudes, au royaume comme dans la diaspora marocaine. Comme vous pouvez le constater sur la photo de Une, le 23ème souverain de la dynastie alaouite est méconnaissable. Il ne lui reste quasiment plus que la peau et les os, tellement le roi a maigri. Un amaigrissement dû, selon la presse espagnole, à une maladie dite sarcoïdose.

Un oncle qui lorgnerait le fauteuil du roi

Une maladie qui ronge le roi, de jour en jour. Aujourd’hui, le souverain marocain est très affaibli. Et comme récemment évoqué, il est légitime de soulever la question de sa succession. D’autant que le roi tient de moins en moins. En atteste sa dernière sortie en public, alors qu’il procédait au lancement de la première usine de fabrication de voitures 100% marocaines. Le roi est très malade.

Et comme il l’a hérité de son père, le défunt roi Hassan II, Mohammed VI doit normalement céder son trône à son fils Moulay El Hassan. Ce dernier est le digne successeur de son père. Seulement, son jeune âge pourrait poser problème quant à la succession à la tête du royaume chérifien. D’autant qu’il a un oncle, Moulay Rachid, qui lorgnerait le moelleux fauteuil de son frère.

« Moulay Rachid accepte mal le scénario concocté » par le roi

On se rappelle qu’après la seconde intervention sur le cœur, le départ prématuré du roi du Maroc avait été évoqué. Des remous au sein de la famille royale avaient alors été annoncés. Nous sommes en août 2020, et le journal Magrheb Online faisait état de « la colère de Moulay Rachid, frère du roi, qui accepte mal le scénario concocté par « Sa Majesté » et son entourage immédiat ».

« Selon certaines informations circulant à Rabat, le prince Moulay Rachid ben El-Hassan, le fils cadet du roi Hassan II et le frère du roi Mohammed VI, aurait tout bonnement « orchestré » l’assassinat de son neveu, Moulay El Hassan, 17 ans, actuel prince héritier du Maroc. Son chauffeur personnel aurait été d’ailleurs « retrouvé » dans ses appartements, mort de deux balles dans la tête », avait révélé le journal.

Moulay Rachid va-t-il laisser le trône à Moulay Hassan ?

« Le même sort a été réservé au Colonel Youcef El Adadi, directeur du secrétariat principal au palais royal de Rabat. Cette « guerre de succession » qui ne dit pas son nom, mais qui est un « séisme » politique au Maroc, a donné lieu à des appréhensions au sein, d’abord du Palais royal, puis au sein de la famille royale marocaine », avait poursuivi Magrheb Online.

Citant des médias espagnols, le journal ajoutait que « le prince Rachid ben El-Hassan, aurait été même écarté de « tout poste de responsabilité officielle » au sein du royaume. A cette époque, Moulay El Hassan était encore mineur. Aujourd’hui, le fils de Lalla Salma a 20 ans. Reste à savoir si Moulay Rachid s’est résolu à laisser son neveu diriger le royaume. Une affaire à suivre de très près, dans la mesure où la santé du roi est des plus critiques.