Maroc : Mohammed VI va-t-il bientôt céder son trône ?

Le roi Mohammed VI pourrait bientôt quitter le trône marocain, en raison de sa santé devenue trop fragile. Lors de sa dernière apparition, le souverain a beaucoup maigri et éprouve des difficultés à se déplacer.

C’est un roi Mohammed VI très amaigri et qui a vieilli d’un coup qui a fait son apparition récemment. C’était lors de la cérémonie de lancement de la première usine de fabrication de voitures 100% marocaines. Un souverain qui se déplace difficilement et dont la longévité au pouvoir pourrait être remise en cause. A ce rythme, en effet, difficile de dire que le roi tiendra longtemps sur le trône.

Moulay El Hassan invité dans la cour des « grands »

Si l’inquiétude des Marocains sur la santé de leur dirigeant est grandissante, la question de sa succession pourrait ne pas poser problème. En effet, heureusement que le souverain a déjà initié son fils et héritier Moulay El Hassan aux fondamentaux de la gestion de la chose étatique. Cela fait en effet cinq années que Mohammed VI forme le jeune aujourd’hui âgé de 20 ans.

Entre 2018 et 2019, en effet, le fils aîné de Mohammed VI aura roulé sa bosse. Entre la présence à la cérémonie de commémoration de l’Armistice de novembre en France, les funérailles de Jacques Chirac, la réception de Harry et Meghan de Grande-Bretagne, le petit aura assumé plusieurs responsabilités dignes d’un dirigeant. Moulay El Hassan a aussi dîné à la table des « grands », lors de la réception du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.

Le pouvoir légué à Moulay El Hassan ?

On se rappelle d’ailleurs que lors de la célébration de l’Armistice, c’est Moulay El Hassan qui a représenté le Maroc, puisque son père, assis à côté, a passé la cérémonie dans les bras de Morphée. Aujourd’hui, le fils de Lalla Salma a grandi et en a acquis de l’expérience. Au point d’être en mesure de remplacer son père de roi ? L’avenir nous en dira certainement davantage.

Mais au rythme où évolue la santé de Mohammed VI, il ne fait aucun doute que ses jours au trône sont comptés. Reste à savoir combien de temps Mohammed VI va encore conserver son pouvoir avant de penser au legs. A Moulay El Hassan ? Affaire à suivre !