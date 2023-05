Maroc : en plus de maigrir Mohammed VI a subitement vieilli (vidéo)

Le roi Mohammed VI du Maroc a fait une nouvelle apparition, en début de semaine, renforçant l’inquiétude de ses concitoyens sur sa santé. Le souverain est en effet apparu, très vieux et surtout, il continue de maigrir.

La cérémonie de lancement de la nouvelle usine de fabrication de voiture 100% marocaines a été une opportunité pour le roi du Maroc de faire une nouvelle apparition. Lors de cette sortie, le roi a été filmé en train de contempler la première voiture produite entièrement au royaume chérifien. Une vidéo qui a donné des frissons aux plus sensibles.

En effet, sur les images, le 23ème souverain alaouite apparaît encore plus amaigri que lors de la réception des joueurs et de leurs mères, après leur belle prestation au Mondial Qatar 2022. Ce jour, c’est un Mohammed VI complètement métamorphosé qui est apparu sur les images filmées depuis son palais de Rabat. Ce qui avait suscité une grosse inquiétude sur sa santé.

Une démarche chancelante, des gestes hésitants

Et le lundi 15 mai dernier, le souverain en a davantage perdu de sa superbe. Complètement amaigri, Mohammed VI a subitement pris un coup de vieux. Une démarche chancelante, des gestes hésitants, une faiblesse musculaire très visible, voilà en quelque sorte comment décrire l’ex-époux de la princesse Lalla Salma. Les séquelles de la maladie dont il souffre ?

On ne saurait le confirmer. L’on sait seulement qu’en 2018, le journal espagnol Elmundo révélait que le roi souffrait de sarcoïdose. Un trouble du système immunitaire qui peut attaquer n’importe quel organe. Et le plus souvent, indiquent les scientifiques, ce sont les poumons et les ganglions lymphatiques, particulièrement ceux de la cage thoracique, qui sont affectés en premier.

Inquiétude jusqu’au Sénégal

Il arrive que le malade atteint de sarcoïdose éprouve de la fatigue, se sente faible et perde du poids. Lorsque la sarcoïdose touche les yeux, il arrive que des symptômes apparaissent. Il peut s’agir de douleur, de vision trouble, de rougeur intense et de sensibilité à la lumière. Parlant de vision trouble, la vidéo a montré le roi marocain soulever les lunettes de soleil pour mieux voir l’intérieur de la voiture qui lui était présentée.

Un Mohammed VI dont le physique soulève davantage de questions, au Maroc et dans le monde entier. En Afrique, par exemple, la santé du roi inquiète beaucoup au Sénégal. Le souverain est toujours attendu à Dakar, où il doit inaugurer le quai de pêche de Soumbédioune, qui porte son nom. Le souverain doit aussi procéder au lancement du Centre de Formation à l’Entrepreneuriat de Diamniadio.