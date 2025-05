Lalla Salma fête ses 47 ans, loin du roi Mohammed VI malade

Ce samedi 10 mai 2025, la princesse Lalla Salma célèbre son 47ᵉ anniversaire, dans un contexte familial particulier, marqué par l’éloignement du roi Mohammed VI, dont l’état de santé suscite de nombreuses interrogations. Deux jours après avoir célébré les 22 ans de son fils, le prince héritier Moulay Hassan, l’ancienne épouse du souverain marocain traverse une nouvelle étape de sa vie, toujours loin des feux de la rampe, mais sous l’attention constante du public.

Une reine moderne au cœur du palais royal marocain

Née le 10 mai 1978 à Fès, Lalla Salma Bennani a grandi à Rabat, dans le quartier populaire d’Akkari, élevée par sa grand-mère maternelle après le décès de sa mère. Brillante étudiante, elle poursuit ses études à l’École nationale supérieure d’informatique et d’analyse des systèmes (ENSIAS), avant de rejoindre brièvement le groupe royal ONA. Sa vie bascule en 2002 lorsqu’elle épouse le roi Mohammed VI, devenant ainsi la première épouse d’un monarque marocain à être officiellement titrée et à apparaître publiquement.

Ce mariage royal donnera naissance à deux enfants : le prince héritier Moulay El Hassan, né le 8 mai 2003, et la princesse Lalla Khadija, en 2007. Très vite, Lalla Salma s’impose dans le paysage public marocain par son élégance, sa modernité et son engagement dans la lutte contre le cancer, notamment à travers la fondation Lalla Salma – prévention et traitement des cancers.

Lalla Salma et ses rares apparitions

Cependant, depuis 2017, les apparitions publiques de Lalla Salma se sont faites de plus en plus rares. La rumeur persistante de son divorce avec le roi, jamais officiellement confirmée par le Palais royal, alimente les spéculations. En dépit de son retrait de la scène publique, la princesse continue de susciter l’intérêt des Marocains. Ces derniers qui suivent avec attention les rares apparitions de la princesse.

La dernière en date remonte à janvier 2025, lorsque Lalla Salma a été aperçue à Tanger. La princesse dînait dans un restaurant en compagnie d’amies. Quelques mois plus tôt, en août 2023, elle avait été vue dans un magasin de décoration, toujours dans la ville du détroit. En septembre 2022, une vidéo tournée dans la médina d’Assilah avait également refait surface sur les réseaux sociaux. Sur ces images, on la voit marchant entourée de gardes du corps. Un rare instant de visibilité après des années d’absence.

Lalla Salma et son mode de vie plus discret

Pour son 44ᵉ anniversaire, en 2022, une fête discrète aurait été organisée à Rabat, dans une propriété appartenant à la famille royale. Elle y résiderait régulièrement avec sa fille, la princesse Lalla Khadija. Depuis son divorce, Lalla Salma semble avoir adopté un mode de vie plus discret. Bien qu’elle continue d’apparaître sporadiquement en compagnie de ses enfants.

Dans une courte vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on aperçoit la princesse entourée de ses deux enfants, Moulay Hassan et Lalla Khadija, dans un cadre familial et protégé. Bien que brève, cette séquence a suscité une vive émotion parmi les internautes. Beaucoup ont salué la beauté et la dignité de celle qui reste dans le cœur de nombreux Marocains la « princesse du peuple ».

Incertitude autour de la santé de Mohammed VI

Alors que le roi Mohammed VI, de santé fragile et de plus en plus discret lui aussi, continue de faire l’objet d’inquiétudes, Lalla Salma semble incarner une forme de continuité et de stabilité pour une partie de la population. Son anniversaire, célébré dans la réserve mais sous le regard bienveillant du public, prouve que son image reste forte, malgré les années de silence.

En ce 10 mai 2025, Lalla Salma souffle donc ses 47 bougies dans un contexte délicat. Entre discrétion choisie et affection populaire persistante. Alors que le Maroc traverse une période d’incertitude autour de la santé de son roi.