Cet été, la princesse Lalla Salma a mis en avant le Prince Moulay El Hassan, lors d’un séjour en Grèce. Une opération qui, selon certains observateurs, vise à donner plus d’envergure au Prince, au moment où le roi Mohammed VI apparait de plus en plus affaibli. En effet, en recevant le Président français, Emmanuel Macron, Mohammed VI est apparu avec une béquille, et le Prince Moulay El Hassan bien visible, juste derrière lui.

Au Maroc, des soupçons de batailles d’arrière-cour pour affaiblir le pouvoir émergent au moment où le roi Mohammed VI attire l’attention en raison de sa santé. Lors de la réception du Président français Emmanuel Macron, le 27 octobre 2023, le souverain est apparu en béquille. Une image qui suscite des inquiétudes parmi la population et les cercles diplomatiques. Le roi est malade et il se dit que ses mauvaises fréquentations essayent de le maintenir au pouvoir le plus longtemps possible.

Mohammed VI rongé par la sarcoïdose ?

Âgé de 60 ans, Mohammed VI a déjà rencontré des problèmes de santé par le passé, incluant des interventions chirurgicales. Sa récente utilisation de béquille a ravivé les spéculations sur son état général et soulevé des préoccupations quant à sa capacité à remplir ses fonctions royales. Le palais royal n’a pas précisé la nature de son problème de santé. Une situation qui alimente les rumeurs les plus fous dans le royaume chérifien et même au-delà.

Des préoccupations se concentrent également sur sa maladie connue sous le nom de sarcoïdose. Cette condition inflammatoire peut toucher divers organes, y compris les poumons et la peau, entraînant fatigue et douleurs. La sarcoïdose, souvent chronique, nécessite un suivi médical régulier et pourrait expliquer le besoin d’aide à la marche pour le roi marocain. Cette situation soulève des questions sur la capacité du roi à poursuivre ses fonctions dans un contexte politique et économique exigeant.

Garantir une transition harmonieuse du leadership

La santé du souverain est une préoccupation pour le peuple marocain, qui témoigne d’un fort attachement à la monarchie. Dans ce climat d’incertitude, l’ex-première dame, Lalla Salma, a été récemment aperçue en Grèce avec leur fils, le prince Moulay Hassan. Ce qui suggère son implication dans les affaires familiales. D’ailleurs, certains observateurs se disent convaincus que Lalla Salma a fait exprès de mettre en avant son fils, Moulay El Hassan.

L’objectif étant de donner beaucoup plus d’envergure au prince héritier. Au moment où certains soupçonnent Moulay Rachid, frère cadet de Mohammed VI, de lorgner le fauteuil royal marocain. Alors que les Marocains attendent des clarifications sur l’état de santé de leur roi, l’évolution de la sarcoïdose et son impact sur sa gouvernance restent des sujets d’attention nationale. Bien que Mohammed VI ait exercé un pouvoir significatif depuis son accession au trône en 1999, ses défis de santé pourraient avoir des implications sur la continuité de son règne.

Retour sur le divorce entre Mohammed VI et Lalla Salma

Aujourd’hui, plus que jamais, le pays reste en attente d’informations sur l’état de santé du roi et sur les plans futurs pour garantir une transition harmonieuse du leadership, si nécessaire. Les regards demeurent donc fixés sur le Palais royal et sur les annonces concernant la santé de Mohammed VI. Le divorce entre le roi Mohammed VI du Maroc et Lalla Salma a marqué un tournant significatif dans l’histoire récente de la monarchie.

Annoncé en 2018, ce divorce a suscité des vagues d’inquiétude et de curiosité au sein de la population marocaine et au-delà. Lalla Salma, qui a été la première épouse royale à apparaître publiquement dans un rôle actif, a souvent été perçue comme une figure moderne et accessible de la monarchie. Ensemble, ils ont eu deux enfants, le prince Moulay El Hassan et la princesse Lalla Khadija. Cependant, la séparation a soulevé des questions sur le statut de leurs enfants et l’avenir de la monarchie.

Depuis le divorce, Lalla Salma a progressivement disparu de la scène publique. Sa faible visibilité a alimenté des rumeurs et des spéculations sur sa vie et son bien-être. Les raisons précises de leur séparation n’ont pas été divulguées, ce qui a alimenté le mystère entourant son absence. L’apparition en Grèce de Lalla Salma, en compagnie de Moulay El Hassan, intervient au moment où le roi est malade. Très amaigri et complètement métamorphosé.