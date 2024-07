Vacances royales : Lalla Salma prépare le terrain pour la succession de Mohammed VI

Alors que la famille royale marocaine prend ses quartiers d’été, un contraste saisissant émerge entre les vacances médiatisées de Lalla Salma et de ses enfants à Mykonos, et la discrétion du roi Mohammed VI au Maroc. Cette dichotomie soulève des questions sur l’avenir de la monarchie et une possible transition en préparation.

Lalla Salma et ses enfants : une mise en scène calculée à Mykonos

Lalla Salma, ex-épouse du roi Mohammed VI, a fait une apparition remarquée sur l’île grecque de Mykonos, accompagnée du prince héritier Moulay Hassan et de la princesse Lalla Khadija. Leur arrivée, largement relayée sur les réseaux sociaux, les montre descendant d’un avion de ligne, entourés d’un impressionnant dispositif de sécurité. Le choix de véhicules luxueux et éco-responsables pour leur transport sur l’île projete une image de modernité, de force et de responsabilité savamment calculée.

Cette mise en scène soigneusement orchestrée pourrait avoir pour objectif de renforcer la visibilité de Lalla Salma et de consolider l’image du prince Moulay Hassan comme futur dirigeant du royaume. La princesse, qui s’était faite discrète depuis son divorce, en 2018, mais dont la popularité au Maroc est toujours très forte, apparaît désormais aux côtés de ses enfants, affichant une unité familiale qui n’est pas passée inaperçue.

Mohammed VI : des vacances discrètes sur fond de spéculations

En contraste frappant, le roi Mohammed VI a opté pour des vacances beaucoup plus discrètes sur le sol marocain. Séjournant d’abord à Tétouan puis à M’diq, dans le nord du pays, le monarque s’est fait très rare dans les médias. Les seules images du roi qui ont circulé le montrent à peine visible, au volant d’une Mercedes décapotable, accompagné de Yusef Kaddur, un combattant MMA devenu proche du souverain.

Cette discrétion alimente les spéculations sur l’état de santé du roi, âgé de 60 ans, qui souffrirait de problèmes cardiaques et de sarcoïdose. Son absence de la scène publique contraste fortement avec la visibilité accrue de son ex-épouse et de ses enfants.

Préparer l’opinion à une transition royale ?

La différence d’approche entre Lalla Salma et Mohammed VI pourrait être interprétée comme une stratégie délibérée. Alors que l’ex-princesse semble chercher à renforcer sa présence médiatique et celle de ses enfants, le roi paraît privilégier la discrétion. Ce contraste soulève des questions sur l’avenir de la monarchie marocaine et sur les rôles que joueront respectivement Lalla Salma, Mohammed VI et le prince héritier dans les années à venir.

La visibilité accrue de Lalla Salma et de ses enfants, en particulier du prince héritier, pourrait être perçue comme un message fort adressé tant au peuple marocain qu’à la communauté internationale. Elle souligne non seulement l’unité de la famille royale en ces temps incertains, mais aussi la préparation active du prince Moulay Hassan à assumer ses futures responsabilités. La discrétion du roi qui reste en retrait, laisse planer le doute sur son état de santé et renforce l’idée d’une transition qui pourrait se profiler à l’horizon au sommet du royaume chérifien.