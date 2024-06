Mohammed VI délaisse la France et choisit le Maroc pour ses vacances

Le roi Mohammed VI a décidé de passer ses vacances d’été au Maroc, suscitant une certaine surprise quant à sa destination estivale. Selon le média Al3omk, le roi séjourne actuellement à Tétouan et M’diq, dans le nord du pays. Le mardi 11 juin, il est arrivé par jet privé à l’aéroport international de Sania R’mel, situé à seulement six kilomètres de Tétouan. Pour garantir sa sécurité, un déploiement massif de forces de police a été mis en place, accompagné par plusieurs hélicoptères qui survolent régulièrement la zone. Il semble bien que désormais le souverain ne souhaite plus aller dans son château en France.

Les villes de Tétouan et M’diq ont été méticuleusement préparées pour les vacances royales. Les routes menant au palais royal de Tétouan et à la résidence royale de M’diq ont été réhabilitées, les espaces verts entretenus, et des structures lumineuses installées. La mosquée Hassan II et la place El Mechouar de Tétouan ont également été rénovées. De plus, la ville de M’diq a été nettoyée de ses sans-abris et mendiants pour l’occasion. Une préparation pour des vacances royales !

Un historique de vacances au Maroc

Ce n’est pas la première fois que Mohammed VI choisit de passer ses vacances dans cette région. Déjà, l’été dernier, il avait déjà passé un long séjour à M’diq, profitant de la Méditerranée à bord de son voilier. Le roi passait du temps en France, avant de revenir précipitamment au Maroc suite au tremblement de terre qui avait frappé le Haut Atlas. Il était alors allé séjourner à M’diq accompagné de ses enfants, Moulay El Hassan et Lalla Khadija.

Par ailleurs, l’ancien château de Mohammed VI en Seine-et-Marne est en vente pour la somme astronomique de 425 millions d’euros. Cette propriété de 2 500 mètres carrés, héritée de son père Hassan II, comprend une centaine de pièces, dont cinq salons, un hammam et même un salon de coiffure. Le château, édifié par la famille de Rothschild en 1884 et transformé par Hassan II dans les années 1990, est sans doute le plus cher de France, voire du monde.

Mohammed VI a choisi de profiter des beautés naturelles et des infrastructures du nord du Maroc pour ses vacances. Une façon de rester proche de son peuple, car l’année dernière, sa gestion du séisme avait été très critiquée en raison du temps de réaction jugé trop long par la population.

L’état de santé de Mohammed VI

Le roi Mohammed VI, âgé de 60 ans, a été confronté à divers problèmes de santé ces dernières années. Il souffrirait de sarcoïdose, une maladie inflammatoire qui peut affecter plusieurs organes, en particulier les poumons et les ganglions lymphatiques. En 2018, il a subi une intervention chirurgicale en France pour traiter une arythmie cardiaque. Cette opération a été suivie par une période de convalescence et de récupération.

Les spéculations sur son état de santé ont été alimentées par ses fréquents voyages en France, supposément pour des raisons médicales. Cependant, les informations officielles sur son état de santé restent limitées, ce qui a entraîné de nombreuses rumeurs et spéculations dans les médias et parmi la population.