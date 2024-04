Maroc : après la Rolls-Royce, le château français du roi Hassan II mis en vente

L’ancien château ayant appartenu au défunt roi Hassan II et situé dans le département de la Seine-et-Marne, en France, est mis en vente. Cette transaction intervient après celle de la Rolls-Royce ayant appartenu au défunt père de Mohammed VI.

L’ancien château du défunt roi du Maroc, Hassan II, qui a subi d’énormes transformations cherche un acquéreur. La bâtisse, située dans la commune de Gretz-Armainvilliers, département de la Seine-et-Marne, en France, vient d’être officiellement mis en vente. Édifié en 1884 par la famille de Rothschild, le bâtiment a été acquis dans les années 1990 par l’ancien roi du Maroc, Hassan II, père de Mohammed VI.

Château à 425 millions d’euros…

Selon Paris-Match, qui a donné plus de détails sur la transaction, il s’agit du « château le plus cher de France et peut-être du monde ». Ignace Meuwissen, l’agent immobilier en charge de la vente, précise : « le prix de 425 millions d’euros se justifie par le bien en lui-même mais aussi par le terrain de 1 000 hectares qui offrent de nombreuses possibilités. Un investisseur pourrait y construire des milliers d’appartements s’il le désirait ».

Au tout début, il s’agissait d’un manoir de type anglo-normand, qui, d’après M. Meuwissen, a subi « une transformation pharaonique dans les années 1990 ». A l’époque, la bâtisse venait d’être acquise par le roi Hassan II. L’architecte Michel Pinseau avait fait subir au domaine « une transformation remarquable, atteignant des sommets de grandeur et d’opulence », a précisé l’agent immobilier.

… mis en vente après la Rolls-Royce

Aujourd’hui, le château ressemble à un véritable palace marocain et compte pas moins de 100 pièces pour 2 500 mètres carrés de surface habitable. Un salon de coiffure, trois ascenseurs, cinq salons, un hammam, un cabinet dentaire, une pharmacie, un laboratoire d’analyses sont les principaux compartiments du château. C’est en 2008 que l’actuel roi du Maroc, Mohammed VI s’est séparé de cette bâtisse pour un montant colossal de 200 millions d’euros.

Le château avait été acquis par le roi de Bahreim, Hammad Ben Issa Al Khalifa. Notons que cette vente intervient après celle de l’ancienne voiture du défunt roi du Maroc. La Rolls Royce ayant appartenu à Hassan II avait été proposé à un prix de La voiture Rolls-Royce Camargue de 1977, ayant appartenu à feu Hassan II, a été mise en vente aux enchères pour un montant de 248 000 euros.