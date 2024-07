Maroc : La réapparition surprise de Lalla Salma relance les spéculations sur l’avenir du trône

Lalla Salma, ex-épouse du roi Mohammed VI du Maroc, fait une réapparition surprise aux côtés du prince héritier Moulay Hassan à Mykonos. Cette sortie médiatisée intervient dans un contexte d’incertitude autour de la santé du roi et relance les spéculations sur l’avenir de la monarchie marocaine.

Dans un coup d’éclat médiatique, la princesse Lalla Salma du Maroc vient de faire une apparition remarquée à Mykonos, en Grèce, aux côtés de son fils, le prince héritier Moulay Hassan. Cette sortie inattendue, largement relayée sur les réseaux sociaux, intervient dans un contexte délicat pour la monarchie marocaine.

Le roi Mohammed VI, dont les problèmes de santé font l’objet de spéculations croissantes, s’est fait de plus en plus rare sur la scène publique ces derniers mois. Dans ce climat d’incertitude, l’apparition conjointe de Lalla Salma et du prince héritier semble revêtir une importance stratégique.

Les images virales de leur arrivée montrent le duo royal entouré d’un impressionnant dispositif de sécurité, descendant de véhicules luxueux et éco-responsables – un mélange de SUV électriques et de berlines hybrides haut de gamme. Ce choix de véhicules semble vouloir projeter une image de force, de modernité et de responsabilité environnementale. Tour ce qui est attendu aujourd’hui d’un futur roi.

Un divorce historique et une période de retrait

Le 20 février 2018, le Maroc a été secoué par l’annonce officielle du divorce entre le roi Mohammed VI et la princesse Lalla Salma. Cette séparation, une première dans l’histoire moderne de la monarchie marocaine, a marqué la fin d’un mariage qui avait duré 16 ans mais que le monde extérieur savait terminé depuis déjà de longues années. Lalla Salma, première épouse d’un souverain marocain à avoir eu un statut officiel et public, s’est alors progressivement retirée de la scène médiatique.

Ce divorce, bien que traité avec discrétion par le Palais royal, a suscité de nombreuses interrogations et spéculations dans le royaume et à l’international. Les raisons exactes de cette séparation n’ont jamais été rendues publiques. Toute tentative des médias de révéler quelques informations était immédiatement contrée par le cabinet d’avocat de Mohammed VI, celui d’Éric Dupond-Moretti, qui devint ensuite ministre de la Justice d’Emmanuel Macron.

Une longue période de discrétion médiatique

Après le divorce, Lalla Salma s’est faite extrêmement rare dans les médias, alimentant diverses rumeurs sur son sort et sa localisation. Cette discrétion a pris fin de manière inattendue en janvier 2024, lorsqu’elle a effectué une visite surprise à Tanger. Sa présence dans cette ville du nord du Maroc a créé un véritable émoi, marquant son retour sur le sol marocain après une longue absence.

Cette apparition à Tanger a été largement commentée dans les médias marocains et sur les réseaux sociaux, témoignant de l’affection que continue de lui porter une grande partie de la population. La princesse, vêtue simplement et sans protocole officiel, a été aperçue se promenant dans les rues de la ville, visitant des sites historiques et interagissant avec les habitants.

Une réapparition stratégique à Mykonos

L’apparition récente de Lalla Salma à Mykonos, cette fois-ci aux côtés du prince héritier, semble s’inscrire dans une stratégie plus large de communication de la famille royale. Dans un contexte où la santé du roi Mohammed VI fait l’objet de nombreuses spéculations, cette sortie médiatisée pourrait avoir pour objectif de rassurer sur la stabilité de la monarchie et de préparer l’opinion publique à une éventuelle transition.

#Maroc La princesse Lalla Salma est à Mykonos, en compagnie de son fils et héritier du trône, Moulay Hassan ainsi que la princesse Lalla Khadija.

Les membres de la famille royale sont arrivés hier sur « l’île des Vents » par avion de ligne. Le soir de leur arrivée à Mykonos,… pic.twitter.com/CXQA1EDJNi — Morocco News (@Moroccolitik) July 6, 2024

Cette mise en scène soigneusement orchestrée pourrait bien avoir pour objectif de renforcer la position du prince Moulay Hassan, 21 ans, comme futur dirigeant du royaume. En s’affichant aux côtés de sa mère, figure toujours populaire malgré son retrait de la vie publique, le prince semble chercher à consolider son image et à rassurer sur la continuité de la monarchie.

Engagement continu dans les causes sociales

Malgré son retrait de la vie publique, Lalla Salma a maintenu son engagement dans diverses causes sociales, notamment à travers la Fondation Lalla Salma – Prévention et Traitement des Cancers. Des sources proches de la fondation indiquent qu’elle continue de jouer un rôle actif dans la planification stratégique et la collecte de fonds, bien que de manière plus discrète.

L’apparition de Lalla Salma et du prince héritier a déclenché une vague de réactions positives sur les réseaux sociaux, avec de nombreux Marocains exprimant leur joie de revoir l’ex-princesse. Les médias internationaux ont également couvert l’événement, soulignant l’intérêt persistant pour la famille royale marocaine.

Des analystes politiques voient dans cette apparition un message fort adressé tant au peuple marocain qu’à la communauté internationale. Elle souligne non seulement l’unité de la famille royale en ces temps incertains, mais aussi la préparation active du prince héritier à assumer ses futures responsabilités.