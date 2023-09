Mohammed VI et son double : l’étonnante transformation physique du souverain marocain

Le roi du Maroc, Mohammed VI s’est métamorphosé, en l’espace de quelques jours, après son retour de France. Le souverain a physiquement changé et a retrouvé son embonpoint d’antan. Mais la rapidité du changement interroge.

Ces derniers temps, c’est un Mohammed VI très amaigri qui se présentait en public. L’inquiétude gagnait du terrain quant à la santé du roi, et de nombreux médias évoquent le fait que le souverain alaouite souffrait de sarcoïdose. Cette maladie auto-immune qui peut entraîner de graves répercussions sur la santé du patient. Entraînant un trouble du système immunitaire, la maladie, dit-on, peut attaquer n’importe quel organe.

Selon les scientifiques, la sarcoïdose peut affecter aussi les yeux et le foie. Il arrive souvent que le malade éprouve de la fatigue, se sente faible et perde du poids. Il a aussi été indiqué que la sarcoïdose touche parfois le cœur. D’ailleurs, un rapprochement a été fait avec les ennuis cardiaques du roi et les opérations qu’il a subies, en France et au Maroc. Après la clinique Ambroise Paré, en 2018, Mohammed VI a été opéré dans son palais de Rabat, en 2020.

Mohammed VI et sa nouvelle métamorphose

Il y a quelques semaines, c’était un roi Mohammed VI amaigri et complètement métamorphosé qui a fait des apparitions publiques. Notamment lors du lancement de la voiture 100% marocaine. D’ailleurs, son récent voyage en France a laissé croire que le roi s’y était rendu pour des raisons de santé. Les images du souverain alaouite datées de mi-août le montrent très amaigri.

Pourtant, sur les images de ce mardi 12 septembre 2023, c’est un autre Mohammed VI qui est apparu. Parti rendre visite aux blessés du séisme ayant frappé une partie du Maroc, le 8 septembre, le roi est apparu en bien meilleure forme. Le souverain a, en effet, repris quelques rondeurs, au visage et au ventre. Un Mohammed VI qui commence à reprendre de sa superbe. Est-ce la nourriture française qui l’a ainsi requinqué ? Ou bien ce sont des traitements pris antérieurement qui ont commencé à faire leurs effets ? Difficile de le dire, mais on pourrait se réjouir que Mohammed VI commence à reprendre du poil de la bête !

Une interrogation légitime

Mais cette soudaine transformation ne manque pas de questionner certains bons connaisseurs du palais. Après le séisme, le roi, en pleine forme a visité les malades et a donné son sang. Un beau geste pour encourager ses concitoyens à suivre son exemple. Nécessaire, il faut insister sur ce point. Car le pays manque de donateurs pour répondre à la demande croissante des hôpitaux suite au séisme.

Mais un malade de la sarcoïdose ne peut en réalité effectuer un don du sang. Les risques de transmission des mêmes réactions anormales du système immunitaire sont trop importants. La célèbre Food and Drug Administration américaine (FDA) a interdit les dons de sang de patient atteint de sarcoïdose. Et nul doute que le médecin du roi, au courant de ce danger, n’aurait pas accepté un don dangereux pour autrui. A moins que ce geste ne soit purement symbolique.

Pas de réponse mais des interrogations

Une réaction trop lente après le séisme, une transformation physique trop rapide, un don de sang qui n’aurait pas du pouvoir se dérouler. Autant de questions légitimes. Et plusieurs réponses sont possibles. Mais au palais, certaines langues évoquent le fait que ce ne soit pas le roi en personne qui soit apparu récemment mais une doublure. Une copie utile, car il fallait, dans cette période compliquée et triste pour le Maroc, que le roi apparaisse et donne l’exemple.

Mais le trouble de cette trop rapide transformation physique risque de peser, quelque temps, dans la mémoire collective des Marocains. C’est pourquoi il va falloir que Mohammed VI se montre davantage, dans les prochaines semaines. Qu’il puisse confirmer que c’est bien lui qui a profité de son séjour en France pour se refaire une santé au sens propre du terme. Qu’il reprenne en main le Palais parasité par les frères Azaitar et redevienne le roi de son peuple.