Lalla Salma est-elle dans sa luxueuse villa sur l’île grecque de Kéa ?

L’apparition récente de Lalla Salma, ex-épouse du roi Mohammed VI du Maroc, sur l’île grecque de Mykonos a suscité un vif intérêt médiatique. Le 4 juillet 2024, la princesse a été aperçue en compagnie de son fils, le prince héritier Moulay Hassan, entourée d’un impressionnant cortège d’environ 70 personnes. Cette sortie remarquée sur la célèbre île des Cyclades a immédiatement relancé les spéculations sur l’avenir du trône marocain. Désormais, Lalla Salma se dirige-t-elle vers sa somptueuse propriété sur l’île voisine de Kéa ?

Un joyau architectural sur l’île de Kéa

Depuis 2017, Lalla Salma est en effet propriétaire d’une villa d’exception sur l’île de Kéa, un joyau de l’archipel des Cyclades. Cette demeure, acquise pour la coquette somme de 3,8 millions d’euros. Conçue par l’architecte grec renommé Christos Vlachos et construite en 2008, la propriété est considérée comme l’une des plus belles de l’île.

La villa de Lalla Salma impressionne par son architecture unique, alliant luxe et modernité dans un cadre naturel exceptionnel. Nichée au cœur d’un jardin de plus de deux hectares, elle offre une vue spectaculaire sur la mer Égée. L’extérieur de la villa est caractérisé par ses lignes épurées et ses volumes géométriques, typiques de l’architecture contemporaine méditerranéenne. Les façades en pierre locale de couleur beige clair s’intègrent harmonieusement dans le paysage rocailleux de Kéa, créant un contraste saisissant avec le bleu profond de la mer.

La demeure s’étend sur plusieurs niveaux, suivant la pente naturelle du terrain. De vastes terrasses en bois exotique et des balcons aux garde-corps en verre offrent des espaces extérieurs ombragés, idéals pour profiter de la vue panoramique. La pièce maîtresse extérieure est sans conteste la piscine à débordement « de taille presque olympique », dont l’eau cristalline se fond avec l’horizon marin, créant une illusion d’infini.

À l’intérieur, la villa dispose de sept chambres luxueuses et neuf salles de bains, toutes décorées avec un mélange subtil de matériaux nobles et de touches méditerranéennes. Les grandes baies vitrées inondent les espaces de lumière naturelle et offrent des vues imprenables sur la mer depuis presque toutes les pièces. Le salon principal est le cœur de la maison, tandis que la cuisine ultramoderne est équipée pour satisfaire les plus exigeants des chefs.

Un spa privé, comprenant un sauna, un hammam et une salle de massage, complète les installations de cette demeure d’exception. L’intérieur est équipé des technologies les plus avancées en matière de domotique, permettant un contrôle total de l’environnement, de l’éclairage et de la sécurité.

Un refuge royal loin des regards indiscrets

Cette propriété d’exception sert de refuge à Lalla Salma et ses enfants, leur permettant de profiter de moments d’intimité loin des regards indiscrets et des pressions de la vie royale. L’île de Kéa, moins connue que sa voisine Mykonos, offre un cadre idéal pour des vacances discrètes et luxueuses.

L’attrait de la famille royale marocaine pour la Grèce ne date pas d’hier. En 2015, bien avant l’acquisition de la villa de Kéa, le roi Mohammed VI et son épouse avaient déjà fait parler d’eux en s’offrant des vacances somptueuses dans la région grecque de l’Élide. Cette escapade familiale avait marqué les esprits.

Désormais, alors que la vie publique de Lalla Salma a connu des changements importants, notamment depuis son divorce du roi Mohammed VI en 2018, cette villa grecque représente plus que jamais un havre de paix. C’est un lieu où elle peut se ressourcer.

L'apparition de Lalla Salma et du prince Moulay Hassan à Mykonos pourrait donc n'avoir été qu'une étape médiatique savamment orchestrée avant un séjour plus intime dans leur propriété de Kéa.