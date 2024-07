Mystère à M’diq : Mohammed VI, une présence floue et des compagnons trop visibles

Depuis quelques jours, les réseaux sociaux marocains bruissent de nouvelles images du roi Mohammed VI en vacances à M’diq, une ville côtière du nord du Maroc. Cependant, ces clichés et vidéos, censés offrir un aperçu rare de la vie privée du monarque, soulèvent plus de questions qu’ils n’apportent de réponses. En effet, le monarque y est à peine visible, au contraire du combattant MMA Yusef Kaddur.

Contrairement aux apparitions médiatiques habituelles des têtes couronnées, les récentes images du roi Mohammed VI sont notablement floues et de mauvaise qualité. On y distingue à peine le souverain, on le devine plus qu’on ne le voit à bord d’une luxueuse Mercedes décapotable, parcourant les rues de M’diq. Cette opacité visuelle contraste fortement avec les récentes vidéos diffusées par son ex-épouse, la princesse Lalla Salma, et leur fils, le prince héritier Moulay Hassan, lors de leurs vacances en Grèce. Ces derniers apparaissaient clairement reconnaissables, déambulant librement dans les rues, offrant une image de transparence et d’accessibilité.

Cette différence flagrante soulève des interrogations. Pourquoi le palais royal permet-il la diffusion de ces images de piètre qualité, alors qu’aucune photographie ou vidéo nette du roi n’a été rendue publique depuis des mois ? Cette stratégie de communication, si c’en est une, semble paradoxale : montrer sans réellement dévoiler. Mais cette vraie/fausse sortie publique du roi alimente en réalité ainsi les spéculations sur l’état de santé du monarque et sur les raisons de cette discrétion visuelle.

Un compagnon de route inattendu

Un autre élément intriguant de ces apparitions royales est la présence constante de Yusef Kaddur, un combattant MMA originaire de Melilla. Aperçu à l’arrière du véhicule royal, Kaddur semble être devenu un proche du roi dans une relation qui ne date pas d’hier. En effet, il avait déjà été vu aux côtés de Mohammed VI lors des célébrations de la victoire de l’équipe nationale marocaine contre l’Espagne pendant la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Cette relation soulève des questions sur la nature exacte du rôle de Kaddur auprès du roi. S’agit-il d’un simple ami, comme le suggèrent certains médias espagnols, ou remplit-il une fonction plus officielle, telle que garde du corps ? La présence constante de ce combattant MMA aux côtés du souverain marque un changement notable dans l’entourage royal, traditionnellement composé de conseillers politiques et de membres de la famille.

Cette association avec le monde du MMA n’est pas sans rappeler les liens du roi avec la famille Azaitar, dont les frères, également combattants MMA, ont bénéficié de la bienveillance royale ces dernières années. Cette proximité avec ces sportifs de combat n’est pas sans inquiéter. Même les grands médias internationaux comme The Economist ont publié des articles sur l’influence croissante de la famille Azaitar sur Mohammed VI.

Entre volonté de présence médiatique et maintien du mystère, entre tradition monarchique et nouvelles fréquentations, le roi du Maroc continue de fasciner et d’intriguer, laissant le public et les observateurs dans l’expectative quant à ses véritables intentions et à l’état réel de sa situation.