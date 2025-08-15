Canicule et orages violents : le Maroc et la France face aux extrêmes climatiques

Alors que l’été bat son plein, le Maroc et la France sont tous deux confrontés à des épisodes météorologiques intenses et contrastés : des vagues de chaleur historiques, ponctuées de phénomènes orageux violents. Ces extrêmes traduisent une tendance de plus en plus fréquente : la dérive climatique, où chaleur accablante et dérèglements atmosphériques deviennent la norme estivale.

Le Maroc dans le four : températures extrêmes et vents brûlants

Entre le 15 et le 18 août, une large partie du Maroc subit une vague de chaleur exceptionnelle. Des températures comprises entre 39°C et 47°C sont enregistrées dans plusieurs provinces, de Guelmim à Ouezzane, en passant par Marrakech, Taroudant ou encore Fquih Ben Salah. Ce phénomène est intensifié par le Chergui, ce vent chaud et sec en provenance du Sahara, qui fait grimper le mercure à des niveaux inquiétants.

La Direction Générale de la Météorologie a émis plusieurs bulletins d’alerte, notamment un niveau orange pour les orages attendus dans certaines zones de l’intérieur du pays. Ces orages, localement accompagnés de grêle et de violentes rafales de vent, sont susceptibles d’aggraver les conditions déjà difficiles.

Orages et contrastes : quand la chaleur tourne à la tempête

Dans les provinces du sud, comme Tata ou Boujdour, le seuil de 47°C pourrait être franchi. Le ressenti thermique, combiné au faible taux d’humidité, rend la chaleur presque insupportable pour les habitants et particulièrement dangereuse pour les plus fragiles. Si la chaleur s’installe, elle ne vient pas seule. Dans plusieurs provinces marocaines, notamment Khénifra, Al Haouz ou Khouribga, des averses orageuses intenses sont prévues.

Les cumuls peuvent atteindre jusqu’à 30 mm en quelques heures. Ce type de phénomène est typique d’une atmosphère instable, où une forte chaleur diurne crée un déséquilibre brutal, déclenchant des orages puissants. Ces orages ne sont pas nécessairement salvateurs : au lieu d’apporter un soulagement, ils s’accompagnent souvent de vents destructeurs, de chutes de grêle et de crues soudaines dans les zones montagneuses. Ils ajoutent une complexité supplémentaire à une situation déjà éprouvante.

En France, la canicule venue du sud frappe fort

De l’autre côté de la Méditerranée, la France est frappée par une deuxième vague de chaleur en cette saison estivale 2025. Cette chaleur exceptionnelle, qui pousse le thermomètre jusqu’à 41°C dans certaines zones du Sud-Ouest, trouve son origine… au Maroc et en Espagne. Une masse d’air brûlant, propulsée par les résidus de la tempête tropicale Dexter, agit comme une véritable pompe à chaleur, transportant l’air saharien jusqu’aux régions françaises.

Les experts de Météo France tirent la sonnette d’alarme : cet épisode pourrait durer au moins une semaine. Des dizaines de départements sont déjà en vigilance orange ou rouge, et les autorités appellent à limiter les activités extérieures pendant les heures les plus chaudes.

Santé, agriculture, infrastructures : un triple impact

Les conséquences de cette chaleur prolongée sont multiples. Sur le plan sanitaire, les personnes âgées, les enfants en bas âge et les malades chroniques sont les plus exposés. L’histoire récente rappelle les risques : en 2022, la France avait enregistré plus de 2 800 décès supplémentaires liés à des vagues de chaleur.

L’agriculture souffre également : les cultures céréalières, les vignes et les élevages peinent à résister à cette météo extrême. Les pertes de rendement sont déjà visibles dans plusieurs départements français, comme le Lot-et-Garonne. Enfin, les infrastructures – routes, lignes ferroviaires ou réseaux électriques – sont mises à rude épreuve, entre dilatation des matériaux et hausse de la consommation énergétique.

Vers une nouvelle norme climatique ?

L’enchaînement de ces événements, au Maroc comme en France témoigne d’un réchauffement global qui ne cesse de s’intensifier. Depuis 1950, la température estivale moyenne en France a augmenté de près de 2°C. Le Maroc, situé en première ligne, subit les effets du réchauffement climatique plus vite que la moyenne mondiale, selon plusieurs rapports du GIEC.

Les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes, plus longues, et plus intenses. En parallèle, les épisodes orageux se montrent plus violents, avec une énergie atmosphérique exacerbée par la chaleur ambiante.