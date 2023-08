Le Sahara souffle un vent chaud sur le Maroc, orage à Marrakech et Agadir

Un vent d’Est soutenu depuis le grand Sahara traverse le Maroc et crée des températures caniculaires. Selon la Direction de la météo, ce vent est à l’origine d’orages dans certaines régions du royaume.

C’est une situation météorologique particulière qui a caractérisé le Maroc, cette semaine. Une vague de chaleur a frappé la majeure partie du royaume où de nouveaux records de température maximale absolue ont été observés. Selon la Direction générale de la météorologie (DGM), ce temps caniculaire est dû à la remontée d’une masse d’air sec et chaud par le Sud. Ce qui est à l’origine d’une hausse sensible des températures.

Canicule, poussière et orages

Ainsi, les températures habituelles sont majorées de 5 à 13 degrés, et les journées du vendredi 11 et samedi 12 août 2023 ont été particulièrement chaudes, relève un communiqué de la DGM. L’Agence explique que la situation caractérisée par un vent d’Est soutenu depuis le grand Sahara vers le Maroc. En surmontant la chaîne du Haut et de l’Anti-Atlas, l’air saharien initialement chaud a connu une augmentation supplémentaire de chaleur suite à « l’effet de Foehn », explique la DGM.

Cette forte augmentation de la température a en outre favorisé un soulèvement de la poussière. Elle est aussi à l’origine de la survenue d’orages sur les reliefs du Haut Atlas et des régions Ouest avoisinantes, notamment Marrakech et Agadir. Ce phénomène, toujours selon la DGM, a permis d’enregistrer de nouveaux records de température maximale absolue. D’ailleurs, un nouveau record national absolu a été enregistré.

Température maximale de 50.4°C

Vendredi 11 août 2023 à 13h33, en effet, la station météorologique d’Agadir a enregistré une température maximale de 50.4°C. L’ancien record absolu, enregistré à Smara le 13 juillet 2023, était de 49.9 degrés. Pour la première fois au Maroc, cette température enregistrée franchit la barre des 50 degrés, a relevé la DGM. Pareil à Agadir Ait Melloul où la station météorologique a enregistré, toujours le vendredi 11 août, une valeur de 50.2°C considérée comme nouveau record.

Notons que le mois de juillet 2023 a été considéré par l’Organisation météorologique mondiale comme l’un des mois les plus chauds à l’échelle mondiale, avec une période de trois semaines d’intenses chaleurs. Le Maroc n’a pas connu de telles canicules depuis 1961.

