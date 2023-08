Météo Maroc : alerte de niveau de vigilance Rouge, aujourd’hui et demain

Le Maroc est frappé par une vague de chaleur, de fortes rafales de vent et de fortes averses localement orageuses. L’annonce a été faite, aujourd’hui, par la Direction générale de la météorologie.

Plusieurs provinces du royaume du Maroc seront frappées, ce lundi et demain mardi, par des températures caniculaires. Ces dernières, selon des précisions faites, ce 7 août 2023, par la DGM (Direction générale de la météorologie), pourraient atteindre les 49°C. Ce changement climatique a poussé les services de la météorologie du royaume chérifien à émettre des bulletins d’alerte de niveau de vigilance Orange et Rouge.

Des températures variant entre 44 et 49°C

Selon la DGM, des températures oscillant entre 44 et 49°C (niveau d’alerte Rouge) sont attendues dans les provinces de Fquih Ben Salah, Béni Mellal, Khouribga, Khénifra, Settat et El Kelaa des Sraghna, Ouezzane, Taounate, Moulay Yacoub, Sidi Kacem et l’Est de Larache. Dans les provinces de Tata, Zagora, Assa-Zag et l’Est d’Es-semara, des températures oscillant entre 45 et 48°C y sont annoncées (niveau d’alerte Rouge).

Dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance Orange, la DGM indique que des températures variant entre 42 et 46°C sont attendues à Sidi Slimane, Khemisset, Meknès, Fès, Taza, Rehamna, Marrakech, Taroudant, Errachidia et l’est de Guelmim et entre 38 et 43°C à Kénitra, El Hajeb, Sefrou, Ifrane, Azilal, Al Haouz, Boulemane, Benslimane, Jerada, Figuig et l’intérieur de Chefchaouen, Al Hoceima et Ouarzazate.

De fortes rafales de vent

Par ailleurs, météo Maroc alerte contre de fortes rafales de vent, d’une vitesse de 70 à 80 km/h, durant ces deux jours. Les provinces concernées sont Tanger-Assilah, Fahs-Anjra et l’Ouest de Tétouan. De fortes averses localement orageuses (20 à 30 mm) seront enregistrées, ce lundi 7 août, dans les villes de Khouribga, Azilal et Fquih Ben Salah.

Depuis quelque temps, le Maroc est balayé par un vent chaud entraînant des températures caniculaires. Mi-juin, par exemple, une partie du royaume chérifien avait été balayée par de fortes températures. 35°C avaient été enregistrées à Oujda, 39°C à Settat et 41°C à Marrakech. A compter de ce jour, jusqu’à demain mardi, les Marocains sont invités à éviter de s’exposer au soleil.