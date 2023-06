C’est un printemps particulièrement chaud qui touche les pays de la Méditerranée. Après une canicule fin mai en Espagne, une chaleur inhabituelle, depuis début juin, dans le Nord de la France, les pays du Maghreb font aujourd’hui face à une hausse généralisée des températures. Les 40° sont atteints dans plusieurs régions du Maroc, et largement dépassés sur une partie de l’Algérie, ce jeudi 15 juin. Point sur la météo.

Selon les prévisions météo établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 15 juin 2023 au Maroc, les températures seront relativement clémentes sur la région de l’Atlas et sur le Rif, avec selon les zones, des maximales comprises entre 20 et 25°. Par contre, le temps sera beaucoup plus chaud à Oujda 35°C, Settat 39°C, Marrakech 41°C et le record pour Aousserd, au Sahara occidental avec 42°C.

Météo caniculaire en Algérie

Pour l’Algérie, l’Office National de la Météorologie (ONM) confirme un temps très chaud sur l’extrême Sud vers le Sahara central et tout au long de la bande frontalière Algérie-Mali. Les températures maximales prévues dans ces zones sont de 38 ° à El Menia, 44 °C à Illizi et 46 °C à Adrar, en plein cœur de l’Algérie. A Alger, les températures sont plus agréables, avec un maximum de 27° Celsius et un temps nuageux.

