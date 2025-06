Tanger Fashion Week : l’ascension d’un nouveau rendez-vous de la mode

En deux éditions seulement, la Tanger Fashion Week s’est imposée sur la scène internationale. Du 12 au 15 juin 2025, l’événement mêle traditions marocaines et mode durable dans l’écrin du palais Moulay Hafid, attirant stars et grandes maisons comme Chopard et Vivienne Westwood.

Née du tandem formé par l’association Route de la Soie & al-Andalus et le ministère marocain de la Culture, la toute première TFW s’est tenue du 30 mai au 1ᵉʳ juin 2024. Les murs ocre du palais Moulay Hafid, écrin coiffé de zelliges, ont servi de passerelle entre Tanger et la planète mode : dix robes signature de Vivienne Westwood y ont dialogué avec les caftans « nouvelle vague » de Lamia Lakhsassi ou d’Hanan Oukdim, tandis que de jeunes créateurs de France, de Turquie et de Palestine présentaient des collections upcycling.

Cette première édition a défini l’ADN de l’événement : une mode qui revendique l’écologie et la diversité culturelle comme fil conducteur.

2025 : quatre jours d’étoffes et d’engagement

Pour sa deuxième édition, la TFW s’étend sur quatre soirées – du 12 au 15 juin 2025 – toujours au palais Moulay Hafid. Au programme : défilés « see-now, buy-now », masterclasses, marché de créateurs locaux et, point d’orgue, un dîner-gala signé Chopard. Les bénéfices seront intégralement versés à la Fondation Lalla Asmaa pour les enfants malentendants.

La maison de haute joaillerie helvétique dévoilera ses parures « Red Carpet », tandis que Vivienne Westwood orchestrera un happening autour de la réédition de pièces iconiques, clin d’œil à l’édition inaugurale.

Podiums métissés : les créateurs à suivre

Si les griffes internationales apportent la caution médiatique, l’âme de la TFW reste profondément marocaine. Lamia Lakhsassi, fer de lance du caftan néo-baroque, revient avec sa collection « Atlantica » inspirée des mosaïques romaines de Volubilis. Renata Haute Couture (Souad Chraibi) célèbre trente ans d’atelier avec une robe-armure incrustée d’arganier martelé.

La scène maghrébine rayonne également avec la Tunisienne Mouna Benmakhlouf et la Libyenne Hindi Mahdi, tandis que Farah Bouhout représente fièrement le Rif. Tous partagent une même exigence : travailler les soies locales, le cuir végétal et les broderies maâlem pour ancrer la TFW dans une démarche de mode circulaire.

Stars et soft-power

Le tapis rouge tangérois mise cette année sur la « star power ». Luke Evans revient exprimer son soutien à la Fondation Lalla Asmaa après avoir interprété quelques mesures de « Bring Him Home » devant les enfants appareillés. À ses côtés, Caroline Scheufele (co-présidente de Chopard), Carlo d’Amario (CEO de Vivienne Westwood) et l’actrice égyptienne Nelly Karim incarnent la dimension cosmopolite de l’événement.

Ces présences, largement relayées sur les réseaux sociaux, confirment la stratégie de la TFW : faire de Tanger un laboratoire glamour du soft-power marocain, à deux heures de Madrid comme de Casablanca.

Cette ambition s’inscrit dans l’ADN même de la ville. Placée sur l’axe atlantico-méditerranéen, Tanger cultive depuis des siècles son identité de carrefour culturel. Avec sa Fashion Week, elle ambitionne d’ajouter la couture à son palmarès – après la littérature de Bowles et le cinéma de Bertolucci.

À l’heure où Casablanca multiplie les usines textiles et où Marrakech collectionne les concept-stores, Tanger joue sa propre partition. Celle d’une capitale créative et responsable, où se rencontrent le tailleur british, le caftan rifain et le bijou éthique sous une même coupole.