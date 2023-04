Quand The Economist évoque l’aventure de Mohammed VI et les Azaïtar

Une enquête du journal The Economist, revient sur les dernières frasques du roi Mohammed VI. Notamment la présence remarquée d’Abu Azaitar, un repris de justice très connu des prisons allemandes.

Des informations concernant le roi du Maroc refont surface. Notamment ses longues absences du Maroc et ses fréquentations douteuses. Le tabloïd britannique The Economist est revenu sur des informations concernant le souverain marocain, dont le comportement aurait changé depuis 2018. Une année repère dans la vie du souverain.

2018, une année repère dans la vie du roi

En effet, c’est en 2018 que la brouille entre le roi du Maroc et son épouse Lalla Salma a été annoncée. Un divorce annoncé par le journal espagnol Hola, suivi de la disparition de la mère du prince Moulay El Hassan. En effet, depuis cette année, aucune apparition publique de la princesse Lalla Salma.

2018, c’est aussi l’année où Mohammed VI a été annoncé avec des fréquentations peu orthodoxes. Il s’agit des frères Azaitar, accusés d’avoir monopolisé l’attention du roi. Le journal britannique indique d’ailleurs que des conseillers du roi avaient tenté de réduire l’influence des Azaitar, en vain. Au contraire, le roi fréquenterait de plus en plus le boxeur et ses frères.

Mohammed VI absent du Maroc pendant 200 jours

Mohammed VI, toujours selon le journal, fait des excursions avec les Azaïtar « dans un ranch privé dans la campagne marocaine ». Pire, indique-t-on, le roi « voyage pour s’installer dans une cachette en Afrique de l’Ouest ». The Economist poursuit, soulignant que le souverain est souvent absent du Maroc. Citant un ancien fonctionnaire, le journal révèle qu’en 2022, Mohammed VI était absent du royaume pendant 200 jours.

Le média britannique révèle en outre que Mohammed VI a gâté les frères Azaïtar. Notamment, en leur facilitant l’acquisition de précieux biens immobiliers en bordure de mer, dans des endroits très huppés du royaume chérifien. Les Azaïtar utiliseraient des jets militaires, auraient accès aux parkings du roi pour conduire les voitures de leur choix. On se souvient d’un week-end passé par le roi avec Abu Azaitar à Tanger.

La mère des Azaïtar enterrée dans le palais de Tanger ?

Des journaux avaient annoncé les avoir vus se promener en voiture décapotable, dîner sur un voilier à Marina Bay et inspecter ensemble le palais Moulay El-Mehdi qu’ils ont transformé en un club sportif royal. Il se disait d’ailleurs que la gestion allait être confiée aux frères Azaitar. C’était en 2019. La même année, ils avaient voyagé ensemble, sur le yacht Al Lusial, à l’époque mis à la disposition de Mohammed VI par l’émir du Qatar Tamin Ben Hamad Al-Thani.

L’on apprend par ailleurs qu’à sa mort, la mère des Azaïtar aurait été enterrée dans l’enceinte du palais royal de Tanger. Selon The Economist, malgré plusieurs publications caricaturant les frères Azaïtar comme des gens peu recommandables, Mohammed VI n’a pas cessé de les fréquenter. Au contraire, le roi aurait poursuivi de plus belle ses accointances avec Abu et consort dont on dit qu’ils seraient devenus les gardes du corps du souverain alaouite.