Promenade familiale à Fès pour Lalla Salma et son père, M. Abdelhamid Bennani

La médina de Fès a vibré d’une émotion particulière lors du passage discret mais remarqué de la princesse Lalla Salma, accompagnée de sa fille la princesse Lalla Khadija et de son père, M. Abdelhamid Bennani. Cette sortie familiale intimiste dans la capitale spirituelle du Royaume offre un tableau touchant de trois générations réunies autour du patrimoine marocain.

L’itinéraire emprunté par la princesse témoigne d’une volonté manifeste de transmettre à sa fille l’amour du patrimoine fassi. La visite a débuté au musée Batha, écrin d’art traditionnel marocain niché dans un ancien palais hispano-mauresque. Les visiteurs royaux ont pu y admirer les collections de céramiques, de bois sculptés et de broderies qui font la fierté de l’artisanat local.

La découverte s’est poursuivie à Dar Al-Mufti, ce palais historique qui incarne la splendeur architecturale de Fès. Les moucharabiehs finement ciselés et les zelliges aux motifs géométriques parfaits ont certainement évoqué pour M. Bennani des souvenirs d’une époque où ces demeures étaient le cœur battant de la vie sociale fassie.

L’université Al Quaraouiyine, symbole de transmission

Le passage par Al Quaraouiyine revêt une dimension symbolique forte. Cette université, fondée par une femme – Fatima Al-Fihriya – et considérée comme la plus ancienne au monde encore en activité, représente l’excellence intellectuelle marocaine. Pour la jeune princesse Lalla Khadija, découvrir ce haut lieu du savoir aux côtés de sa mère et de son grand-père maternel constitue une leçon vivante d’histoire et de culture.

La visite s’est conclue au Riad Al Andalib, établissement réputé pour son architecture raffinée et sa discrétion. Ce choix reflète le souci constant de la princesse de maintenir un équilibre entre sa présence publique et la préservation de moments familiaux authentiques.

Un grand-père, trait d’union entre les générations

La présence de M. Abdelhamid Bennani ajoute une dimension particulièrement touchante à cette sortie. Le père de Lalla Salma, figure respectée de la société civile marocaine, incarne ce lien précieux entre les générations, transmettant à sa petite-fille l’amour de Fès et de ses traditions séculaires.

Les Fassis qui ont croisé le trio familial évoquent avec émotion la simplicité et la chaleur qui émanaient de ces échanges. Loin du protocole, Lalla Salma a offert l’image d’une mère attentive à partager avec sa fille les richesses culturelles du Royaume, accompagnée d’un grand-père visiblement heureux de ce moment de complicité intergénérationnelle.