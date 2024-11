Lalla Khadija : la jeune héritière marocaine a marqué son retour en public

La princesse Lalla Khadija, 17 ans, a effectué un retour remarqué lors de la visite d’État du couple présidentiel français au Maroc. Apparaissant aux côtés de son père le roi Mohammed VI et de son frère le prince héritier Moulay Hassan, la jeune princesse s’est illustrée, notamment lors de ses échanges et déplacement avec Brigitte Macron. Un retour qui marque une nouvelle étape dans la vie publique de la fille cadette du souverain marocain.

À 17 ans, la princesse Lalla Khadija, fille cadette du roi Mohammed VI du Maroc et de Lalla Salma, se distingue par sa discrétion, son charme et l’affection que lui porte le peuple marocain. Née le 28 février 2007 à Rabat, elle a grandi au cœur de la dynastie alaouite. Cette semaine, la jeune princesse a effectué un retour remarqué lors de la visite d’État du président français Emmanuel Macron, suscitant l’intérêt des observateurs et de la presse marocaine et française.

Un retour public lors d’un moment historique

La princesse Lalla Khadija assure une présence publique limitée. En 2019, elle avait participé à la visite d’État du roi Felipe VI et de la reine Letizia d’Espagne, démontrant alors son apprentissage progressif des responsabilités de représentation. Mais après la crise sanitaire de 2020, ses apparitions publiques, comme celles de sa mère la princesse Lalla Salma désormais séparée du roi Mohammed VI, sont devenues plus espacées.

Ce lundi 28 octobre 2024, la princesse Lalla Khadija est apparue en compagnie de la famille royale pour accueillir le président Emmanuel Macron à l’aéroport de Rabat-Salé. Sa présence aux côtés de son père, de son frère, le prince héritier Moulay Hassan, ainsi que de son oncle, le prince Moulay Rachid, souligne l’importance accordée par le Maroc à cette visite de réconciliation après cinq ans de tensions diplomatiques. Mais elle témoigne aussi de la mise en avant des deux enfants du roi Mohammed VI et de Lalla Salma, appelés à prendre encore davantage d’envergure dans les prochains mois.

Durant les trois jours de la visite officielle, la princesse s’est distinguée par sa présence active aux côtés de Brigitte Macron. Les deux femmes ont notamment partagé plusieurs moments privilégiés lors des cérémonies officielles et des visites culturelles. La Première dame française et la jeune princesse ont été aperçues échangeant longuement lors du dîner d’État au Palais royal, ainsi que pendant la visite du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain. Ces interactions chaleureuses ont été largement commentées par la presse des deux pays, soulignant la maturité et l’aisance de la princesse dans son rôle protocolaire.

Une éducation royale et protégée

Fille du roi Mohammed VI et de la princesse Lalla Salma, Lalla Khadija a bénéficié d’une éducation privilégiée dans un environnement préservé. Sa passion pour la musique se manifeste à travers la pratique du piano et de la guitare. Son goût pour le sport l’amène à exceller en natation et en équitation, disciplines qui développent l’endurance et la grâce, qualités essentielles dans les cercles royaux.

Un héritage historique inscrit dans la modernité

Depuis le XIIe siècle, les Alaouites incarnent la monarchie marocaine, puisant leur légitimité dans l’histoire religieuse et culturelle du royaume. La princesse Lalla Khadija représente la continuité de cet héritage. Son rôle futur pourrait s’orienter vers la représentation officielle et le soutien aux initiatives caritatives et culturelles de la monarchie. Et la montée en puissance de son frère, le prince Mouley Hassan futur roi du Maroc, va renforcer aussi l’implication et les obligations de la jeune princesse.

À 21 ans, le prince héritier affirme progressivement sa présence dans les affaires royales et diplomatiques. Il va devoir représenter une monarchie marocaine en phase avec son temps, respectueuse des traditions tout en étant résolument moderne. L’implication croissante de Moulay Hassan dans les responsabilités royales témoigne d’une préparation méthodique à ses futures fonctions. Cette dynamique familiale, intégrant Lalla Khadija dans les apparitions officielles, renforce la cohésion et la pérennité de l’institution monarchique.

Une apparition remarquée

Le retour de Lalla Khadija sur la scène publique a été particulièrement salué pour sa grâce et son élégance naturelles. Les médias marocains ont usés de superlatifs pour la décrire, soulignant cette présence « discrète et lumineuse » qui a « irradié l’accueil royal de sa grâce juvénile« . Sa complicité visible avec Brigitte Macron a également été remarquée, témoignant de sa capacité à représenter la nouvelle génération de la famille royale lors d’événements diplomatiques majeurs.

L’accueil soigneusement orchestré par la famille royale marque une étape significative dans le rapprochement entre Paris et Rabat. La présence de la princesse Lalla Khadija rappelle la dimension symbolique et diplomatique de la monarchie, tandis que Moulay Hassan s’affirme comme l’héritier naturel du trône.