Brigitte Macron explore l’univers de Mehdi Qotbi à l’Institut du Monde Arabe

Brigitte Macron a visité, mercredi soir, l’exposition « Rétrospective Mehdi Qotbi » à l’Institut du Monde Arabe (IMA) à Paris, en France. Cette rétrospective rassemble une centaine d’œuvres réalisées par l’artiste marocain depuis les années 1960. Elle met en avant son parcours créatif à travers des peintures, œuvres graphiques, tapisseries et céramiques.

Présentation d’une centaine d’œuvres

Brigitte Macron, Première dame de France, a visité, ce 16 octobre 2024, en privé l’exposition rétrospective dédiée à Mehdi Qotbi, à l’Institut du Monde Arabe (IMA) à Paris. Organisée par Nathalie Bondil, directrice du musée et des expositions de l’IMA, cette rétrospective présente une centaine d’œuvres créées par l’artiste marocain depuis les années 1960. Elle met en avant l’évolution de son style, marqué par la fusion des traditions marocaines et des courants artistiques européens.

L’épouse du chef de l’État français a exprimé son admiration pour l’œuvre « hypnotique » de Qotbi, non sans souligner son habileté à transporter les spectateurs dans un univers singulier, où la calligraphie transcende sa fonction ornementale pour devenir un pont entre les cultures. Elle a également rappelé les liens d’amitié qu’elle a noués avec l’artiste lors d’une précédente rencontre.

Mehdi Qotbi exprime sa gratitude envers Paris

L’inauguration officielle de l’exposition, le 15 octobre, a réuni de nombreuses personnalités françaises et marocaines issues des milieux politiques, culturels et économiques. En l’occurrence Jack Lang, Tahar Ben Jelloun, François Berléand et Moulay Hafid El Alamy. L’événement célèbre les 55 ans de carrière de Mehdi Qotbi, dont les œuvres explorent la « désécriture » poétique à travers la couleur et le signe.

Mehdi Qotbi a exprimé sa gratitude envers Paris, une ville qui, selon lui, l’a fait « renaître à la vie ». Il a partagé son bonheur de célébrer plus de cinq décennies de création artistique. Selon Nathalie Bondil, cette rétrospective permet aux visiteurs d’apprécier plus de cinquante ans de création artistique et d’explorer toute la profondeur et la richesse du parcours de Mehdi Qotbi, un artiste à la croisée des cultures. L’exposition se tiendra à l’IMA jusqu’au 5 janvier 2025.