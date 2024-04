Mehdi Qotbi, honoré par la France : Une distinction prestigieuse pour un artiste d’exception

Le Palais de l’Élysée à Paris a été le théâtre d’un événement marquant jeudi soir, lorsqu’Emmanuel Macron, président de la République française, a élevé l’artiste marocain Mehdi Qotbi à la dignité de Grand Officier de l’Ordre National du Mérite. Cette cérémonie est une consécration de son œuvre culturelle et artistique.

Durant la cérémonie, le Président Macron a salué Mehdi Qotbi, le décrivant comme un « artiste d’exception » et un « bâtisseur de ponts entre les pays et les hommes ». Macron a mis en lumière le rôle de Qotbi comme étant l’un des chasseurs d’art et de talents, dont l’engagement ne se limite pas à la création personnelle mais s’étend à la promotion de la culture à travers des expositions et des rencontres enrichissantes.

Mehdi Qotbi, en réponse, a souligné l’importance de cette distinction qui « rend hommage, au-delà de ma personne, au merveilleux travail d’équipe accompli par la Fondation nationale des musées ». Sous sa direction, la Fondation a organisé des expositions nationales et internationales inédites, contribuant à faire rayonner le patrimoine multiculturel marocain.

Le grade de Grand Officier de l’Ordre National du Mérite est l’une des distinctions honorifiques les plus élevées décernées par la République française. Cet ordre a été créé en 1963 par le Président Charles de Gaulle et est le second ordre national après la Légion d’honneur. Cette distinction récompense les contributions exceptionnelles dans divers domaines tels que les arts, la littérature, l’économie, le service public, ainsi que les engagements sociaux et humanitaires.

Trajectoire et engagements de Qotbi

Né au Maroc, Mehdi Qotbi s’est établi en France où il a développé son art, marqué par l’abstraction lyrique. Sa carrière artistique, riche et diversifiée, a été couronnée par plusieurs distinctions françaises. Avant ce dernier honneur, il avait été nommé Chevalier de la Légion d’honneur en 2000, Officier en 2008 et Commandeur en 2016.

Outre ses réalisations artistiques, Qotbi a joué un rôle crucial en tant que président de la Fondation nationale des Musées du Maroc. En effet, il a été à l’origine de multiples initiatives visant à préserver et promouvoir le patrimoine artistique et historique marocain.

Un événement sous le signe de l’amitié franco-marocaine

La cérémonie s’est déroulée en présence de personnalités de premier plan, y compris Gérald Darmanin, ministre français de l’Intérieur, Stéphane Séjourné, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, ainsi que Jack Lang, président de l’Institut du monde arabe, soulignant l’importance de l’événement dans le paysage culturel et diplomatique franco-marocain.

Cette reconnaissance par la France de l’une des figures les plus emblématiques du Maroc en matière d’art et de culture témoigne des relations profondes et durables entre les deux nations, et du rôle essentiel que jouent les échanges culturels dans le maintien et le renforcement de ces liens.