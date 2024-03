Street art en couleur à Rabat : Le Festival Jidar

Chaque printemps, Rabat, la capitale du Maroc, se transforme en une galerie d’art à ciel ouvert, grâce au festival Jidar. Du 18 au 28 avril 2024, la ville va vibrer au rythme de la 9ème édition de cet événement phare, attirant des artistes de renommée mondiale pour peindre les murs de la ville. Offrant une scène à l’abstrait et à l’hyperréalisme, Jidar est une expérience visuelle sans pareil, alliant art, culture et partage.

Pour cette édition, 12 artistes originaires du Maroc et d’ailleurs (Espagne, France, Canada, Argentine et Belgique) investiront les espaces urbains de Rabat. Leurs pinceaux vont donner vie à des fresques captivantes, reflétant les thèmes de l’abstrait et de l’hyperréalisme. Outre les œuvres murales, le festival propose des expositions, des rencontres artistiques et des visites guidées, offrant ainsi une immersion complète dans le monde du street art.

Le Street Art : Une histoire de couleurs et de contestation

L e street art, né dans les années 1960 aux États-Unis, était à l’origine un moyen d’expression pour les communautés marginalisées et les jeunes en rébellion contre les systèmes politiques et sociaux. Transformant les rues, les murs et les espaces publics en toiles géantes, cette forme d’art a évolué pour devenir un mouvement artistique reconnu, avec l’un des plus grands artistes contemporain, Banksy. Le festival Jidar s’inscrit dans cette tradition, en permettant aux artistes de partager leur vision et en faisant du street art un vecteur de beauté et de dialogue dans l’espace urbain.

Un impact culturel et social

Depuis sa première édition en 2016, Jidar a non seulement embelli Rabat mais a également enrichi son tissu culturel. En rendant l’art accessible à tous, le festival a suscité un intérêt croissant pour le street art auprès du public marocain, contribuant à dynamiser la scène artistique locale. L’événement souligne l’importance de l’art dans l’espace public, en tant que moyen d’embellissement urbain et de stimulation de la réflexion sociétale.

L’accès au festival Jidar est gratuit. Ainsi, il offre une opportunité parfaite aux familles, amis et visiteurs de se plonger dans un voyage artistique à travers Rabat. Pour ceux désireux de vivre cette célébration de l’art urbain, voici les détails pratiques :

Dates : du 18 au 28 avril 2024

Lieu : Rabat, Maroc

Accès : Gratuit

Plus d’infos : Jidar Wall Art

Ne ratez pas cette expérience unique, qui promet de peindre Rabat aux couleurs de la créativité, de l’innovation et du partage. Le festival Jidar continue de prouver que l’art urbain est un puissant vecteur de beauté, de transformation sociale et culturelle.