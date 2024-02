Offensive diplomatique française pour renouer le dialogue et relancer la visite de Macron au Maroc

La France a lancé une offensive diplomatique visant à renouer les relations avec le Maroc, jadis très tendues. Aujourd’hui, Rabat accepte la main tendue de Paris et pose des actes allant dans le sens de l’apaisement.

Le nouveau chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, multiplie les gestes d’apaisement envers le Maroc. En l’espace de quelques jours, il a exprimé son souhait de «reprendre un nouvel agenda politique» avec Rabat, confirmé sa visite prochaine dans le Royaume et rencontré son homologue marocain, Nasser Bourita, à Paris.

Détérioration du climat bilatéral

Depuis plusieurs mois, les relations entre la France et le Maroc sont entachées de tensions et de malentendus. L’affaire Pegasus, le dossier du Sahara, la restriction des visas et le rapprochement de la France avec l’Algérie, plusieurs facteurs qui ont contribué à la détérioration du climat bilatéral.

C’est dans ce contexte que le Président français, Emmanuel Macron, a nommé un nouveau chef de la diplomatie. Stéphane Séjourné semble déterminé à «remettre en mouvement» la relation franco-marocaine dans une «dynamique positive». Il a réaffirmé l’importance du Maroc pour la France, soulignant les liens historiques et profonds qui unissent les deux pays.

Rencontre à Paris et messages d’apaisement

Le ministre français des Affaires étrangères se rendra à Rabat le 2 mars prochain. Cette visite, initialement prévue pour la fin du mois de février, a été reportée à la demande du Maroc. Elle sera l’occasion pour les deux parties de discuter des sujets sensibles qui empoisonnent leurs relations et de tenter de trouver des solutions mutuellement acceptables.

En marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7, Stéphane Séjourné a rencontré Nasser Bourita, le 22 février à Paris. Cette rencontre, qualifiée de «chaleureuse et constructive» par les deux parties, a permis d’échanger sur les moyens de relancer la coopération bilatérale.

Préparer le terrain pour le Président Macron

La normalisation des relations entre la France et le Maroc ne sera pas chose aisée. La question du Sahara, l’affaire Pegasus et la restriction des visas restent des points de friction importants. Le succès de la relance diplomatique dépendra de la capacité des deux parties à engager un dialogue constructif et à faire preuve de compromis.

La visite de Stéphane Séjourné à Rabat et la rencontre avec Nasser Bourita constituent des signes encourageants. En plus de la visite des trois sœurs du roi Mohammed VI à Paris. Mais il faudra attendre de voir si ces gestes d’apaisement se traduiront par des actions concrètes. Notamment, la mise à jour de la visite au Maroc du Président français, Emmanuel Macron. Laquelle a été reportée en raison des tensions entre les deux pays.