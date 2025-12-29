CAN 2025 : une dernière journée décisive avant les huitièmes de finale

À l’heure des comptes, la Coupe d’Afrique des nations 2025 s’apprête à livrer une journée couperet. Entre certitudes déjà acquises et équations encore ouvertes, la troisième levée de la phase de groupes promet des scénarios contrastés sur l’ensemble des pelouses. Si certaines sélections peuvent aborder ce rendez-vous avec sérénité, beaucoup joueront leur qualification sur un ultime match, sous la pression du résultat immédiat et du calcul des meilleurs troisièmes.

La Coupe d’Afrique des nations 2025 entre dans une phase charnière. Après la conclusion de la deuxième journée de la phase de groupes, le dimanche 28 décembre, la compétition s’apprête à vivre une troisième et ultime journée riche en suspense. Dès ce lundi 29 décembre et jusqu’au mercredi 31, les équipes encore en lice joueront leur avenir, avec pour objectif une qualification pour les huitièmes de finale.

Six équipes déjà fixées sur leur sort

À ce stade du tournoi, le verdict est déjà tombé pour six sélections. Trois nations ont validé leur billet pour la suite de la CAN 2025 et sont assurées de terminer en tête de leur groupe. Il s’agit de l’Algérie, de l’Égypte et du Nigeria, toutes victorieuses de leurs deux premiers matches. Grâce au système de départage basé sur les confrontations directes, aucune de leurs poursuivantes ne peut les dépasser, quel que soit le scénario de la dernière journée.

À l’inverse, trois équipes ont vu leurs espoirs s’éteindre prématurément. Le Botswana, la Guinée équatoriale et le Gabon sont mathématiquement éliminés. Battues lors de leurs confrontations clés face à des concurrents directs, elles ne peuvent plus viser ni les deux premières places de leur groupe ni une qualification parmi les meilleurs troisièmes.

Un suspense total dans plusieurs groupes

Dans le groupe A, rien n’est encore joué. Le Maroc occupe la tête avec quatre points, mais le Mali et la Zambie restent en embuscade avec deux unités chacun. Même les Comores, derniers avec un point, conservent une chance de qualification, notamment via le classement des meilleurs troisièmes. Le retour attendu d’Achraf Hakimi pourrait peser lourd dans le destin des Lions de l’Atlas.

Le groupe B, dominé par l’Égypte, promet lui aussi une lutte intense pour les places restantes. L’Afrique du Sud possède un léger avantage, mais le Zimbabwe et l’Angola peuvent encore rebattre les cartes. Même configuration dans le groupe C où, derrière le Nigeria, la Tunisie devra se méfier de la Tanzanie et de l’Ouganda, toujours en course malgré leur retard.

Le choc du groupe D et la bataille du groupe E

Le groupe D s’annonce comme l’un des plus disputés. Le Sénégal, la République Démocratique du Congo et le Bénin se tiennent en un point. Si les Lions de la Teranga partent avec un léger avantage, les deux autres sélections peuvent encore rêver d’une qualification directe, voire d’un ticket parmi les meilleurs troisièmes.

Dans le groupe E, l’Algérie est déjà tranquille, mais le duel entre le Burkina Faso et le Soudan s’annonce décisif. Les deux équipes comptent le même nombre de points et savent qu’une défaite pourrait être fatale pour la suite du tournoi.

Un final explosif dans le groupe F

Le groupe F offrira enfin un final de haut niveau. La Côte d’Ivoire, tenante du titre, le Cameroun et le Mozambique peuvent encore terminer à toutes les positions, sauf la dernière. Chaque match aura une importance capitale, tant pour la qualification directe que pour l’espoir d’intégrer le tableau des meilleurs troisièmes.

À l’issue de cette dernière journée, la CAN 2025 basculera dans sa phase à élimination directe, où la moindre erreur sera fatale. Les prochains jours s’annoncent décisifs pour les ambitions de nombreuses sélections africaines.