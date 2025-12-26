CAN 2025 Groupe B : l’Égypte prend les commandes, l’Angola et le Zimbabwe dans l’impasse

La deuxième journée du groupe B a livré son verdict ce vendredi 26 décembre. L’Égypte s’est imposée 1-0 face à l’Afrique du Sud, tandis que l’Angola et le Zimbabwe se sont neutralisés 1-1 au Grand Stade de Marrakech.

Égypte – Afrique du Sud (1-0) : Salah décisif, El-Shenawy impérial

Le choc au sommet du groupe B n’a pas déçu. Au stade Adrar d’Agadir, les Pharaons ont arraché une précieuse victoire malgré une infériorité numérique en seconde période, grâce à Mohamed Salah décisif et Mohamed El-Shenawy .

Le tournant de la première période intervient peu avant la pause : après une action confuse dans la surface sud-africaine, Mohamed Salah obtient un penalty et se fait justice lui-même, piquant le ballon hors de portée du gardien adverse. C’est le second but de la compétition pour le joueur de Liverpool en instance de divorce avec son club.

Au retour des vestiaires, l’Afrique du Sud hausse nettement le ton. Les Bafana Bafana multiplient les centres, les corners et les frappes lointaines. El-Shenawy s’illustre alors en repoussant plusieurs tentatives. À la 89e minute, une situation litigieuse dans la surface égyptienne fait bondir le banc sud-africain, mais l’arbitre refuse d’accorder un penalty. Après consultation du VAR dans le temps additionnel, la décision est confirmée au grand dam des supporters des Bafana Bafana. Une fin de match polémique qui fait grincer des dents côté sud-africain, mais l’Egypte est qualifiée.

Angola – Zimbabwe (1-1) : Un nul qui n’arrange personne

Déjà dos au mur avant le coup d’envoi, l’Angola et le Zimbabwe n’avaient plus vraiment le droit à l’erreur. Battues lors de la première journée, les deux sélections se sont quittées sur un match nul qui n’arrange personne et qui laisse les deux équipes au bord de l’élimination.

L’Angola ouvre le score rapidement grâce à une belle action collective en première période. To Carneiro délivre un centre précis pour Gelson Dala, qui ajuste une frappe puissante dans l’angle fermé du gardien (1-0, 24e). Mais le Zimbabwe réagit et domine la fin de période. Juste avant la pause, en temps additionnel, Knowledge Musona égalise magnifiquement : contrôle parfait sur une passe en profondeur de Bill Antonio, suivi d’une finition clinique (1-1, 45e+6). La seconde période, plus fermée car les deux équipes craignent une défaite qui les éliminerait définitivement, n’apporte aucun changement au tableau d’affichage.

Résultat, la victoire sera obligatoire pour le dernier match.