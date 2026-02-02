African Prosperity Dialogues 2026 : Accra au cœur du chantier ZLECAf

African Prosperity Dialogues 2026, organisés du 4 au 6 février à Accra, s’annoncent comme un moment décisif pour le passage de la ZLECAf du stade des accords politiques à celui des opportunités concrètes pour les PME, les femmes et les jeunes entrepreneurs du continent. En réunissant chefs d’État, capitaines d’industrie et investisseurs autour d’une feuille de route opérationnelle, le sommet entend repositionner l’intégration économique africaine au plus près des réalités du terrain.

Dates : 4–6 février 2026

Lieu : Accra International Conference Centre, Ghana

Accra s’apprête à devenir, début février, l’épicentre des discussions sur l’intégration économique africaine. Les African Prosperity Dialogues (APD), désormais rendez‑vous incontournable entre secteur privé et décideurs publics, y tiendront une nouvelle édition placée sous le signe de la mise en œuvre concrète de la Zone de libre‑échange continentale africaine (ZLECAf).

Après une édition 2025 largement axée sur les infrastructures, le cru 2026 marque un virage stratégique vers le capital humain et l’entrepreneuriat, avec une priorité : faire descendre la ZLECAf du niveau des chancelleries à celui des entreprises, en particulier les plus petites.

Un thème centré sur les acteurs de terrain

Le thème retenu par l’Africa Prosperity Network (APN) résume l’ambition de cette édition :

« Autonomiser les PME, les femmes et les jeunes dans le marché unique africain : Innover. Collaborer. Commercer. »

L’objectif est de remettre au centre du jeu les PME, les entrepreneures et les jeunes, qui représentent le cœur battant des économies africaines mais restent trop souvent en marge des grands circuits commerciaux formels. Il s’agit de passer des accords signés dans les ministères à des flux commerciaux mesurables, portés par les entreprises locales, les startups et les initiatives transfrontalières.

Trois jours de débats, d’initiatives et de diplomatie économique

Pendant trois jours, les APD 2026 proposeront un programme dense mêlant réflexion stratégique, plaidoyer et réseautage :

Petits‑déjeuners thématiques et ateliers : dès le mercredi 4 février, des sessions ciblées traiteront de sujets comme le financement des PME, l’entrepreneuriat féminin, ou encore la participation des jeunes aux secteurs minier et technologique.

Lancement du “Borderless Movement” : cette initiative entend s’attaquer aux barrières non tarifaires telles que les formalités administratives, contraintes réglementaires, obstacles logistiques… qui continuent de freiner la libre circulation des biens et des personnes sur le continent.

Dialogue de haut niveau : chefs d’État, dirigeants d’entreprises et investisseurs élaboreront une feuille de route en 12 points, appelée à être présentée au prochain sommet de l’Union africaine afin d’influencer directement l’agenda politique continental.

Africa Prosperity Champions Awards : célébrer les bâtisseurs de l’intégration

Le sommet se clôturera le vendredi 6 février par le dîner de gala des Africa Prosperity Champions Awards. Cette cérémonie distinguera des entrepreneurs, industriels et leaders d’opinion qui incarnent le panafricanisme économique par l’action, et dont les initiatives contribuent réellement à rapprocher les marchés, les chaînes de valeur et les sociétés africaines.

Au‑delà des discours, cette édition 2026 sera observée comme un test de crédibilité pour la ZLECAf. Elle devra démontrer que le marché unique africain peut devenir une opportunité concrète pour les PME, les startups, les femmes et les jeunes, et non un projet réservé aux grandes capitales et aux multinationales.

La réussite du rendez‑vous d’Accra se mesurera donc à l’aune des engagements précis, des mécanismes opérationnels et des partenariats publics‑privés capables de transformer les principes de la ZLECAf en emplois, en investissements et en nouvelles opportunités sur le terrain.