Guerre en Ukraine : le Ghana réclame à Kyiv la libération de deux prisonniers

Le Ghana demande à Kyiv la libération de deux ressortissants capturés en Ukraine alors qu’ils combattaient aux côtés de la Russie.

Le Ghana intensifie ses démarches diplomatiques en pleine guerre en Ukraine. En visite officielle à Kyiv, le ministre ghanéen des Affaires étrangères a demandé la libération de deux ressortissants capturés alors qu’ils combattaient aux côtés de la Russie. Accra évoque des victimes de manipulation et de réseaux de trafic. Cette requête s’inscrit dans un contexte plus large de recrutement controversé de combattants africains dans le conflit.

Une visite diplomatique sous tension

Le ministre des Affaires étrangères du Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, s’est rendu à Kyiv pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Objectif principal : obtenir la libération de deux citoyens ghanéens faits prisonniers par l’armée ukrainienne alors qu’ils combattaient dans les rangs russes.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue ukrainien Andriy Sybiga, le chef de la diplomatie ghanéenne a plaidé pour une décision « humanitaire » fondée sur la compassion et la magnanimité.

« Victimes de manipulation », selon Accra

Pour le gouvernement ghanéen, ces deux hommes ne sont pas des mercenaires idéologiques. Samuel Okudzeto Ablakwa affirme qu’ils ont été victimes de « manipulation, de désinformation et de réseaux criminels de trafic ».

Depuis le début de l’invasion russe en 2022, plusieurs pays africains ont vu certains de leurs ressortissants recrutés, parfois sous de fausses promesses d’emploi ou d’études. L’Ukraine affirme avoir identifié plus de 1 780 citoyens issus de 36 pays africains dans les rangs russes. Certains d’entre eux ont été capturés sur le champ de bataille.

Kyiv appelle à freiner les recrutements

De son côté, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriy Sybiga a indiqué que les discussions avaient été « franches ». Kyiv encourage Accra à renforcer ses mécanismes pour empêcher le recrutement de ses citoyens par la Russie.

Le Ghana, tout en condamnant les réseaux de trafic, a salué le respect du droit international par l’Ukraine dans le traitement des détenus.Selon les informations communiquées à la délégation ghanéenne, les deux prisonniers seraient en bonne santé et n’auraient subi aucun traitement inhumain.

Un conflit qui attire des combattants étrangers

Depuis 2022, la guerre en Ukraine a attiré des combattants étrangers des deux côtés. La Russie, confrontée à une guerre d’usure, a élargi ses campagnes de recrutement à l’étranger. Plusieurs enquêtes ont révélé des réseaux ciblant des jeunes Africains en situation de vulnérabilité économique.

Pour le Ghana, cette affaire dépasse le cas de deux individus. Elle soulève la question plus large de la protection des ressortissants africains dans les conflits internationaux.