CAN 2025 : Algérie – Burkina Faso, le choc au sommet du groupe E

La 2ᵉ journée du groupe E de la CAN 2025 propose ce dimanche 28 décembre deux affiches décisives. À 16h, la Guinée équatoriale et le Soudan jouent leurs dernières cartes pour espérer rester en vie dans la compétition, avant le grand choc Algérie – Burkina Faso à 18h30 pour la première place du groupe.

Algérie – Burkina Faso : une bataille de chefs à Rabat

C’est l’affiche phare de cette phase de groupes. À 18h30, au stade Moulay El Hassan de Rabat, les Fennecs de Vladimir Petkovic affrontent les Étalons de Brama Traoré dans un duel entre deux prétendants sérieux au titre de la CAN 2025.

L’Algérie a frappé fort dès son entrée en lice en dominant le Soudan (3-0). Un succès signé Riyad Mahrez auteur d’un doublé, illustrant la puissance offensive et la cohésion retrouvée des Verts. Double championne d’Afrique (1990, 2019), la sélection algérienne confirme son statut de favorite pour un troisième sacre continental.

En face, le Burkina Faso a réussi ses débuts dans la douleur mais avec panache. Les Étalons ont arraché une victoire précieuse face à la Guinée équatoriale (2-1), grâce à deux but salvateur dans le temps additionnel. Finaliste malheureux en 2013, le Burkina dispose d’un effectif solide, mené par Bertrand Traoré et Dango Ouattara, déterminés à bousculer la hiérarchie.

Les confrontations récentes entre les deux équipes annoncent une rencontre indécise : les trois derniers duels se sont soldés par des matchs nuls. Le vainqueur de ce choc prendra une option décisive sur la première place du groupe E et sur la qualification directe pour les huitièmes de finale.

Guinée équatoriale – Soudan : un match pour la survie

À 16h, au stade Mohammed V de Casablanca, la Guinée équatoriale et le Soudan s’affrontent dans une rencontre capitale. Pour le sélectionneur équato-guinéen Juan Micha Obiang, « c’est une finale avant l’heure » tant la marge d’erreur inexistante.

Réduits à dix contre le Burkina Faso lors de la première journée, les Équato-Guinéens avaient cru décrocher la victoire avant de céder dans le temps additionnel (2-1). Ils n’ont plus le choix : une victoire est impérative pour continuer à rêver d’un huitième de finale.

Le Soudan, lourdement battu par l’Algérie (3-0), joue quant à lui pour l’honneur et pour un pays meurtri par la guerre civile depuis 2023. Emmenés par James Kwesi Appiah, les Crocodiles du Nil devront montrer un tout autre visage pour espérer décrocher leurs premiers points dans cette CAN 2025 au Maroc.

Programme du groupe E – Dimanche 28 décembre