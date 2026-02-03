Iron Biby à Dakar : l’homme le plus fort du monde entre amitié, exploits sportifs et rayonnement africain

De Dakar à Birmingham, Iron Biby incarne la puissance, la constance et la fierté africaine. En séjour au Sénégal pour soutenir son ami lutteur Tapha Tine, l’homme le plus fort du monde a une nouvelle fois captivé l’attention par son aura et son parcours exceptionnel. Recordman du log lift et multiple champion mondial, le Burkinabè dépasse le cadre du sport de force pour devenir un symbole continental.

A Dakar,

La présence de Cheick Ahmed Al-Hassan Sanou, plus connu sous le nom d’Iron Biby, a marqué les esprits au Sénégal fin janvier 2026. L’homme le plus fort du monde, recordman du log lift, a foulé le sol sénégalais le vendredi 23 janvier à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass, suscitant une ferveur populaire rarement observée pour un athlète de force pure. Sa visite s’inscrivait dans un cadre bien précis : apporter son soutien à son ami de longue date, Tapha Tine de Baol Mbollo, avant son combat très attendu contre Franc de l’Ambars Wrestling Academy, prévu le 15 février 2026.

Une arrivée triomphale au pays de la Téranga

Dès son arrivée, Iron Biby a été accueilli par une foule enthousiaste composée de fans, d’athlètes et de curieux, témoignant de la notoriété grandissante du Burkinabè bien au-delà de son pays natal. Pendant près de dix jours, il a sillonné Dakar et ses environs, multipliant les apparitions publiques dans des lieux fréquentés par les sportifs et aux côtés de Tapha Tine. Des actes symboles d’une solidarité sportive africaine qui dépasse les frontières et les disciplines.

Avant de quitter le Sénégal, Iron Biby s’est montré confiant quant à l’issue du combat de son ami, estimant avoir apporté un soutien moral suffisant pour galvaniser le lutteur sénégalais. Né le 20 avril 1992 à Bobo-Dioulasso, Iron Biby découvre l’haltérophilie à l’âge de 17 ans. Très vite, son potentiel hors normes attire l’attention. À seulement 22 ans, il décroche son premier titre mondial junior en 2014, en réalisant des performances impressionnantes : 240 kg en développé couché et 340 kg en soulevé de terre, des charges exceptionnelles pour un athlète aussi jeune.

Du Guinness des records à la domination mondiale du log lift

Cette précocité annonce le début d’une carrière jalonnée de records et de distinctions internationales, faisant de lui une figure emblématique du sport de force africain. L’année 2018 marque un tournant dans la carrière d’Iron Biby. Il entre dans le Livre Guinness des records après avoir soulevé à 82 reprises, en une minute, un être humain de 60 kg. Mais c’est surtout dans le log lift, discipline spectaculaire consistant à soulever un tronc de bois au-dessus des épaules, que le Burkinabè va écrire sa légende.

En septembre 2024, lors du championnat du monde à Birmingham en Angleterre, Iron Biby repousse encore les limites humaines en soulevant 231 kg, battant son propre record établi à 230 kg. Il décroche ainsi son sixième titre mondial consécutif, confirmant son statut d’homme le plus fort du monde et inscrivant durablement le Burkina Faso au sommet du log lift mondial. Cette domination sans partage lui a valu d’être élu Meilleur sportif africain de l’année 2024 lors des Awards africains de l’économie du Sport, organisés à Abidjan.

Symboliser la résilience et le talent du Burkina Faso

Une distinction prestigieuse, remise à Ouagadougou par le ministre burkinabè des Sports, Roland Somda, lors d’une cérémonie officielle. Très ému, Iron Biby avait dédié son trophée au peuple burkinabè et aux forces de sécurité engagées contre le terrorisme. Il a également souligné son ambition de servir de modèle à la jeunesse africaine. L’athlète a insisté que ce prix dépassait sa personne pour symboliser la résilience et le talent du Burkina Faso.

À 34 ans, Iron Biby ne montre aucun signe de ralentissement. L’athlète promet déjà de revenir sur les scènes internationales en 2026 pour conquérir un nouveau titre mondial et continuer à faire flotter haut le drapeau burkinabè. Entre exploits sportifs, engagement symbolique et fraternité africaine, Iron Biby s’impose plus que jamais comme l’un des grands visages du sport africain contemporain.