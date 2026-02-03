Coopération Sénégal-Congo : Bassirou Diomaye Faye est arrivé à Brazzaville

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé lundi après-midi à Brazzaville pour une visite officielle de 48 heures en République du Congo. Accueilli avec les honneurs militaires par son homologue congolais, Denis Sassou N’Guesso, le chef de l’État sénégalais entame une séquence diplomatique à forte portée politique, symbolique et stratégique.

À sa descente d’avion, le Président Faye a été reçu en présence de hautes autorités civiles et militaires congolaises, dont le Président Denis Sassous N’Guesso, ainsi que des membres du corps diplomatique accrédité à Brazzaville. La communauté sénégalaise établie au Congo, fortement mobilisée, a réservé au dirigeant un accueil chaleureux, traduisant à la fois un attachement au pays d’origine et un soutien visible à la nouvelle orientation politique incarnée par le Président sénégalais depuis son élection.

Une visite sous le signe de la continuité et du renouveau

Officiellement, cette visite vise à « consolider les liens historiques d’amitié et de fraternité » entre Dakar et Brazzaville. Les relations entre le Sénégal et la République du Congo sont anciennes, relativement stables et marquées par une coopération régulière au sein des instances africaines et internationales. Mais l’arrivée de Bassirou Diomaye Faye à la tête du Sénégal introduit une dynamique nouvelle, fondée sur la volonté affichée de redéfinir les partenariats africains sur des bases de souveraineté, de réciprocité et d’efficacité.

Dans ce cadre, le déplacement à Brazzaville apparaît comme une étape significative de la diplomatie africaine du nouveau pouvoir sénégalais. Il s’agit moins de rompre avec les acquis que de les réinterroger à l’aune des défis contemporains : sécurité régionale, intégration économique, transition énergétique, gouvernance politique et place de l’Afrique dans un ordre mondial en mutation.

Coopération bilatérale et enjeux stratégiques

Selon la Présidence sénégalaise, les échanges entre les deux chefs d’État doivent permettre d’approfondir la coopération dans des domaines stratégiques. Sans que le détail des accords attendus n’ait encore été rendu public, plusieurs secteurs sont régulièrement évoqués dans les relations sénégalo-congolaises : énergie, infrastructures, enseignement supérieur, formation professionnelle, culture, coopération militaire, agriculture, assainissement, finances, commerce et zones économiques spéciales. Un large éventail de secteurs stratégiques.

La République du Congo, productrice de pétrole et engagée dans des projets de diversification économique, constitue un partenaire potentiel pour le Sénégal, lui-même confronté aux enjeux de l’exploitation prochaine de ses ressources énergétiques et à la nécessité de structurer une économie plus résiliente. Les discussions pourraient également porter sur la coopération Sud-Sud, un axe que Bassirou Diomaye Faye entend placer au cœur de sa politique étrangère.

Concertation africaine dans un contexte régional tendu

Au-delà du bilatéral, la visite s’inscrit dans une logique de concertation sur les grands défis africains et mondiaux. Les crises sécuritaires persistantes au Sahel, les transitions politiques en cours dans plusieurs pays de la région, la question de la dette, ou encore la réforme des institutions internationales figurent parmi les dossiers sur lesquels Dakar et Brazzaville cherchent à harmoniser leurs positions.

Denis Sassou N’Guesso, figure politique centrale en Afrique centrale et médiateur dans plusieurs crises régionales par le passé, demeure un acteur influent des équilibres diplomatiques continentaux. Pour Bassirou Diomaye Faye, le dialogue avec Brazzaville permet aussi de s’inscrire dans un réseau de capitales africaines clés, alors que le Sénégal affirme sa volonté de jouer un rôle accru dans les débats panafricains.

Un signal politique à la diaspora sénégalaise

L’accueil réservé par la communauté sénégalaise au Congo revêt également une dimension politique. Depuis son accession au pouvoir, Bassirou Diomaye Faye a multiplié les messages à destination de la diaspora, perçue comme un levier économique, social et diplomatique majeur. La mobilisation observée à Brazzaville illustre l’attention portée par les Sénégalais de l’extérieur à l’action du nouveau pouvoir, mais aussi leurs attentes en matière de protection consulaire, d’opportunités économiques et de participation à la vie nationale.

Cette visite officielle de 48 heures à Brazzaville s’inscrit ainsi dans une séquence plus large de repositionnement diplomatique du Sénégal. Sans effets d’annonce spectaculaires, elle participe d’une stratégie graduelle visant à renforcer les alliances africaines, à diversifier les partenariats et à inscrire l’action extérieure du Sénégal dans une logique de coopération renforcée entre États du continent.

À l’issue de cette visite, les observateurs scruteront les engagements concrets pris par les deux parties et la capacité du Sénégal et de la République du Congo à traduire les déclarations d’intention en projets structurants. Pour Bassirou Diomaye Faye, Brazzaville constitue en tout cas une étape symbolique et politique sur le chemin d’une diplomatie africaine qu’il veut à la fois pragmatique, souveraine et solidaire.