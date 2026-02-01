Bassirou Diomaye Faye attendu à Brazzaville : une visite à fort enjeu

Le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, est attendu à Brazzaville ce lundi 2 février 2026 pour une visite officielle de haut niveau avec son homologue congolais Denis Sassou N’Guesso, une démarche qui illustre une dynamique renouvelée dans les relations bilatérales entre les deux pays africains.

Cette visite, inscrite dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale, répond à la fois à des attentes politiques et économiques profondes. Dakar et Brazzaville entendent consolider une relation qu’ils qualifient de « communauté de destin », enracinée dans des liens historiques et culturels, mais aussi dans des intérêts géopolitiques communs.

Vers une coopération économique renforcée

La coopération économique entre le Sénégal et le Congo n’est pas nouvelle, mais elle a connu récemment une relance significative. En juin 2025, les deux pays ont réactivé une commission mixte bilatérale, longtemps inactive, à l’occasion d’une visite de travail du Premier ministre congolais à Dakar. Ce mécanisme, relevé après plusieurs années de dormance, vise à renforcer la collaboration dans des secteurs clés comme l’énergie, la forêt, l’agriculture, l’assainissement, l’enseignement supérieur, la défense, les finances, le commerce et les zones économiques spéciales.

Dans ce contexte, le partenariat entre la Société nationale d’électricité du Sénégal (SENELEC) et Énergie électrique du Congo prend une dimension stratégique particulière, en tant que jalon symbolique dans le renforcement des capacités des entreprises africaines et l’intégration des marchés énergétiques régionaux. En dehors de ces axes, l’enseignement supérieur est également attendu comme un secteur à inscrire à l’agenda des deux dirigeants un partenariat durable et mutuellement bénéfique.

Un cadre de coopération qui dépasse les enjeux bilatéraux

La visite de Bassirou Diomaye Faye s’inscrit également dans un contexte régional plus large. Au-delà de la coopération purement bilatérale, Dakar et Brazzaville cherchent à affirmer leur rôle dans la stabilité politique de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, notamment en abordant des questions régionales telles que la situation en Guinée-Bissau. Ce positionnement s’inscrit dans la dynamique plus générale du Sénégal, où le chef de l’État a récemment été actif dans des initiatives de médiation régionale par le biais de la CEDEAO et des dialogues politiques pour la stabilité dans la sous-région.

La visite du Président sénégalais s’annonce à un moment où Dakar et Brazzaville cherchent à affirmer leur autonomie stratégique et économique. Le Sénégal, sous la présidence de Diomaye Faye, met en avant une vision tournée vers la transformation économique, la mobilisation des ressources internes africaines et le développement d’infrastructures énergétiques durables, dans le cadre plus large de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

De son côté, le Congo met en œuvre des stratégies de diversification économique afin de réduire sa dépendance au secteur pétrolier, en misant notamment sur l’agro-industrie, les zones économiques spéciales et le développement des chaînes de valeur locales.

Perspectives et défis de la relation bilatérale

Les relations entre le Sénégal et le Congo représentent un modèle de coopération Sud-Sud qui va au-delà des cadres traditionnels de partenariat. Les deux pays aspirent à valoriser leurs atouts respectifs pour stimuler l’intégration économique africaine, promouvoir la paix régionale et renforcer leurs institutions nationales dans un environnement international marqué par une recomposition des alliances diplomatiques et économiques. Cependant, des défis subsistent, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre effective des accords, le financement des grands projets d’infrastructure, ou encore la nécessité de dynamiser l’échange commercial intra-africain, qui reste historiquement faible.

Au total, la prochaine visite de Bassirou Diomaye Faye à Brazzaville constitue bien plus qu’une simple visite d’État : elle symbolise une volonté claire de renforcer une coopération active et structurante entre le Sénégal et le Congo, dans un contexte où les défis économiques, sécuritaires et politiques exigent des réponses africaines concertées. Si Dakar et Brazzaville parviennent à transformer ces dialogues en actions concrètes, ils pourraient contribuer à faire avancer non seulement leurs intérêts nationaux respectifs mais aussi l’agenda d’intégration continentale qu’ils partagent.