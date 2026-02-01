Affaire PRODAC : la défense de Mame Mbaye Niang contre-attaque face à Ousmane Sonko

Le bras de fer judiciaire entre le Premier ministre Ousmane Sonko et l’ancien ministre Mame Mbaye Niang connaît une nouvelle escalade. En sollicitant la révision de sa condamnation pour diffamation, le chef du gouvernement affirme disposer d’éléments inédits versés au dossier. Une démarche immédiatement contestée par le camp de Mame Mbaye Niang, qui dénonce une instrumentalisation de la justice.

Les avocats de l’ancien ministre évoquent désormais un affrontement institutionnel aux implications politiques majeures.

La légitimité du « fait nouveau » au cœur du litige

Le recours introduit par Ousmane Sonko repose sur une pièce maîtresse : un rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) dont il aurait pris connaissance après son arrivée à la Primature. Selon ses avocats, ce document prouverait l’implication de Mame Mbaye Niang dans des irrégularités financières liées au programme PRODAC. Il validera ainsi les accusations qui avaient valu à Ousmane Sonko une condamnation et une inéligibilité initiale. Pour la défense du Premier ministre, il s’agit d’une quête de vérité judiciaire qui vise à laver son honneur, désormais facilitée par son accès aux archives de l’État.

Une « pièce fabriquée » selon les avocats de Mame Mbaye Niang

La réplique de l’ancien ministre du Tourisme ne s’est pas fait attendre et se veut cinglante. Me Oumar Youm, membre du collectif de défense de Mame Mbaye Niang, a fustigé une procédure qu’il juge « immonde » et juridiquement infondée. Selon lui, le document brandi par la partie adverse ne peut être considéré comme une pièce inconnue de la justice au moment du procès initial, mais s’apparenterait plutôt à une production « fabriquée pour les besoins de la cause ». Les avocats de Niang soutiennent que cette démarche crée un précédent dangereux, où une position de pouvoir permettrait de remettre en cause des décisions de justice définitives en manipulant des documents administratifs.

Plaintes pour faux et tentative d’escroquerie au jugement

L’offensive ne s’arrête pas aux déclarations médiatiques. Le camp de Mame Mbaye Niang a franchi le pas du pénal en déposant plainte, mercredi 28 janvier, devant le parquet de Dakar. Cette procédure vise non seulement Ousmane Sonko, mais également le ministre des Finances et la ministre de la Justice. Les griefs sont lourds : faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement. En ciblant ainsi les membres du gouvernement, la défense de Mame Mbaye Niang entend démontrer que l’usage de ce rapport de l’IGF constitue une tentative illégale d’influencer le cours de la justice sénégalaise, tout en réaffirmant la validité de la condamnation prononcée par la Cour suprême il y a deux ans.