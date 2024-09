Iron Biby présente son sixième titre mondial au Président du Faso

Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu, ce mercredi, en audience Cheick Ahmed Al-Hassan Sanou, mieux connu sous le nom d’Iron Biby, champion du monde de Log lift. Ce dernier est venu célébrer son récent exploit, après avoir décroché son sixième titre mondial.

Lors de cette rencontre, Iron Biby a exprimé sa joie et son honneur de représenter le Burkina Faso sur la scène internationale. « Je suis très content. C’est toujours un honneur pour moi de représenter le Burkina Faso et de vaincre. Je vais continuer le travail », a-t-il déclaré après l’audience. Le champion a également remercié le gouvernement pour son soutien indéfectible et a adressé un message de gratitude au peuple burkinabè pour son engagement et sa mobilisation.

Un 6e titre dédié aux soldats burkinabè au front

Très sensible à la situation actuelle de son pays en partie occupé par des groupes terroristes, le champion dédié ce 6e titre aux soldats qui se battent au front pour la reconquête du territoire burkinabè. Il a souligné l’importance de la résilience et de la détermination du peuple burkinabè, en particulier en ces temps difficiles. « Nous sommes présentement en résilience. Il faut savoir que le Burkinabè est un combattant qui n’abandonne jamais. Sachez que nous sommes avec tous ceux qui sont au front. Le combat, nous le menons tous. Mes pensées vont à eux et je leur souhaite beaucoup de courage », a-t-il insisté.

Le 7 septembre dernier, à Birmingham, en Angleterre, Iron Biby a établi un nouveau record en soulevant 231 kg, battant ainsi son propre record. Son ambition ne s’arrête pas là, puisqu’il vise désormais à soulever 240 kg, un objectif qu’il considère comme un défi pour lui-même et pour l’humanité. « Je vais beaucoup travailler et je pense que c’est possible. Le mental, il est activé pour ça », a-t-il promis.

Une fierté au-delà de son pays

Avec cette nouvelle victoire, Iron Biby continue d’inspirer les Burkinabè et de porter haut les couleurs de son pays et même de l’Afrique entière à l’international. Deux ministres –le ministre d’État, ministre de la Communication et de la Culture, Jean Emmanuel Ouédraogo, et celui de la Jeunesse, des Sports et de l’Emploi, Roland Somda– s’étaient chargés d’accueillir Iron Biby à son retour à Ouagadougou, ce mardi.

Le colosse, pour sa part, se montre très reconnaissant à son pays. « On finit par s’habituer. Mon objectif personnel, c’était d’être cinq fois champion du monde, et après ça, tout est grâce. Je ne l’ai pas fait seul. C’est avec le soutien de tout un peuple, les autorités, la famille. On l’a fait ensemble », a-t-il laissé entendre. Et le ministre des Sports d’exprimer sa fierté : « Ce sacre permet à notre pays de dicter sa loi au monde entier dans le domaine du log lift ». Avant d’enchaîner : « Nous sommes en train de travailler à susciter des Iron Biby dans toutes les disciplines qui se pratiquent partout dans le monde ».