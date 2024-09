Burkina Faso : nouveau record mondial pour Iron Biby, l’homme le plus fort du monde

Iron Biby, le géant du Burkina Faso, établit un nouveau record mondial en log lift à 231 kg à Birmingham. Il confirme ainsi son statut de l’homme le plus fort du monde.

Le Burkinabè Cheick Ahmed Al-Hassan Sanou, plus connu sous le nom d’Iron Biby, ne cesse de repousser les limites de l’exploit humain. Le samedi 7 septembre 2024, à Birmingham, l’homme le plus fort du monde a une nouvelle fois marqué l’histoire en battant son propre record de log lift en soulevant 231 kg. Une prouesse qui renforce encore davantage son statut d’indétrônable champion.

Un sixième titre de champion du monde

Pour la sixième fois consécutive, Iron Biby s’est imposé comme le roi incontesté du log lift, une discipline exigeante où la force brute et la technique se rejoignent. À 32 ans, le colosse de 180 kg a prouvé une fois de plus qu’il était l’homme à battre. Sa performance de 231 kg, réalisée sous les yeux de milliers de fans conquis, surpasse son précédent record de 230 kg, établi un an plus tôt en Écosse.

Cette domination sans partage lui permet de renforcer son statut de légende vivante, non seulement dans le monde de l’haltérophilie mais aussi dans le cœur des Burkinabè, qui voient en lui un symbole de fierté nationale.

Un exploit à couper le souffle à Birmingham

Le moment tant attendu est survenu dans la salle comble de Birmingham. Iron Biby, vêtu de noir, avec ses cheveux peroxydés caractéristiques, s’avance vers la fameuse bûche utilisée pour le log lift. Les regards sont rivés sur les 231 kg affichés à l’écran. D’un geste puissant, il s’empare des poignées et, sous les encouragements des spectateurs, il hisse la barre au-dessus de ses épaules, franchissant une nouvelle frontière dans sa carrière.

Ce geste, plein de maîtrise et de force, déclenche une vague d’émotion intense. Les cris de joie résonnent, et des larmes de fierté coulent sur le visage d’Iron Biby, qui, dans un geste symbolique, brandit le drapeau du Burkina Faso.

Un héros national devenu légende

Iron Biby n’est pas seulement un athlète hors pair, il est aussi un ambassadeur de son pays. À chaque exploit, il rappelle au monde entier la puissance et la résilience du peuple burkinabè. Pour couronner ses victoires, il a été décoré officier de l’Ordre de l’Étalon, la plus haute distinction du Burkina Faso, il y a un an.

La diffusion en direct de cet exploit historique par la télévision nationale burkinabè a permis à des milliers de compatriotes de partager la fierté de voir l’un des leurs dominer une discipline aussi prestigieuse. Iron Biby, devenu une icône nationale, inspire une génération d’athlètes burkinabè à suivre son exemple.

Un défi pour l’avenir : qui pourra détrôner Iron Biby ?

Alors que le monde de l’haltérophilie célèbre une nouvelle fois la force prodigieuse d’Iron Biby, une question brûle les lèvres de tous : qui pourra un jour le détrôner ? Pour l’instant, ses adversaires semblent impuissants face à ce champion, incapable de soulever les 220 kg requis lors de cette compétition. Iron Biby, quant à lui, continue de repousser les limites et de redéfinir ce qui est humainement possible.

Son parcours est loin d’être terminé, et à chaque nouvelle compétition, il fait de l’impossible une réalité. Le monde attend avec impatience la prochaine démonstration de force de cet homme extraordinaire, qui semble ne jamais faiblir.