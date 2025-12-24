L’Algérie déroule face au Soudan et lance sa CAN en beauté

Les Fennecs ont parfaitement entamé leur campagne à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 en dominant le Soudan 3-0, grâce notamment à un doublé historique de leur capitaine Riyad Mahrez.

L’Algérie n’a pas tremblé pour son entrée en lice dans la CAN 2025. Ce mercredi 24 décembre au stade Moulay El Hassan de Rabat, les coéquipiers de Riyad Mahrez ont livré une prestation convaincante face au Soudan, s’imposant largement sur le score de 3-0. Une victoire qui lance idéalement les ambitions des Verts dans le groupe E.

Mahrez frappe dès la première minute

Le capitaine algérien n’a pas attendu pour marquer les esprits. Dès la première minute de jeu, sur une action rapide orchestrée par Mohamed Amoura, Hicham Boudaoui a offert une passe décisive géniale d’une talonnade pour Mahrez, qui a ouvert le score d’une frappe précise. Un but éclair qui a immédiatement mis les Fennecs en confiance et plongé les supporters dans l’euphorie.

Le tournant : l’expulsion soudanaise

La rencontre a basculé définitivement à la 39e minute. Après un superbe dribble de Rayan Aït-Nouri sur le côté gauche, le joueur soudanais Adil, visiblement frustré, a perdu ses nerfs et écopé d’un second carton jaune, laissant son équipe à dix. Un cadeau pour l’Algérie, qui allait désormais pouvoir gérer la rencontre avec plus de sérénité face à des Soudanais contraints de se recroqueviller défensivement.

Le doublé de Mahrez et le but du centenaire

En seconde période, les Verts ont confirmé leur domination. À la 62e minute, bien servi par Amoura, Mahrez a inscrit son deuxième but de la soirée, portant le score à 2-0 et assommant définitivement les espoirs soudanais.

Mahrez, compte désormais 8 réalisations en phase finale de CAN, déoassant la légende Lakhdar Belloumi qui compte 6 buts.

Le troisième but est arrivé à la 86e minute par Ismaël Maza, sur une passe de Baghdad Bounedjah. Une réalisation symbolique : il s’agit du 100e but inscrit par l’Algérie en phase finale de CAN, un jalon historique pour les Fennecs.

Une ambiance électrique au stade Moulay El Hassan

Malgré la pluie qui s’est abattue sur Rabat toute la journée, l’ambiance au stade était survoltée. Les supporters algériens, venus en masse des quatre coins du monde, ont transformé l’enceinte en véritable chaudron.

Dès le matin du match, ils s’étaient regroupés devant l’hôtel de la délégation pour encourager les joueurs avant leur départ vers le stade, dans une atmosphère de ferveur et de confiance totale. La présence remarquée de Zinédine Zidane dans les tribunes, venu soutenir son fils Luca, gardien titulaire des Fennecs, a également marqué cette soirée.

Un message adressé aux adversaires

Au-delà du score, cette victoire envoie un message fort aux autres prétendants au titre. L’Algérie a démontré sa maturité tactique, son efficacité offensive et la profondeur de son effectif. Les changements effectués en cours de match n’ont en rien diminué l’intensité et la cohésion de l’équipe.

Avec ce succès inaugural, les Fennecs s’installent en tête du groupe E et se positionnent d’ores et déjà comme l’une des équipes à suivre de très près dans cette CAN 2025. Prochain match contre le Bukina Faso, vainqueur in extremis de la Guinée équatoriale. Les supporters algériens, eux, rêvent déjà d’une finale contre le Maroc, pays hôte, le 18 janvier prochain.