Quand l’Algérie s’offre un Zidane

Selon le quotidien L’Équipe, Luca Zidane a obtenu de la FIFA le feu vert pour défendre les couleurs de l’Algérie. Il pourrait être convoqué dès octobre pour les qualifications au Mondial 2026, et viser une place à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Un choix hautement symbolique qui réveille l’héritage familial et suscite une immense fierté chez les supporters algériens.

C’est officiel : Luca Zidane portera le maillot vert. D’après L’Équipe, la Chambre du statut des joueurs de la FIFA a validé la demande de changement de nationalité sportive du fils cadet de Zinédine Zidane. L’ancien gardien du Real Madrid, âgéde 27 ans, avait connu une sélection avec les U20 français en 2018, mais n’avait jamais joué en équipe A.

Ce feu vert ouvre immédiatement la porte à une convocation. Toujours selon L’Équipe, Luca Zidane pourrait figurer dans la liste algérienne pour les matches d’octobre contre la Somalie et l’Ouganda, en qualifications pour la Coupe du monde 2026. Mais l’objectif affiché est clair : décrocher une place pour la prochaine CAN (21 décembre 2025 – 8 janvier 2026).

« C’est un Zidane en vert, c’est fort symboliquement », confie un proche du dossier cité par L’Équipe.

Le nom Zidane résonne depuis des décennies comme un pont entre la France et l’Algérie. Zinédine Zidane, fils d’immigrés kabyles originaires d’Aguemoune, avait mené les Bleus à la gloire mondiale tout en affirmant sa fierté d’être algérien d’origine. Avec Luca, ce lien franchit une étape supplémentaire : un Zidane défendra enfin les couleurs des Fennecs.

Du côté des supporters, l’annonce a provoqué une vague d’enthousiasme. Sur les réseaux sociaux, beaucoup saluent une “revanche symbolique” et un moment d’histoire. « On attendait qu’un Zidane joue pour l’Algérie, c’est un rêve qui se réalise », s’enthousiasme un supporter sur Twitter.

Ce choix dépasse le cadre sportif : il illustre la force du lien entre la diaspora et l’équipe nationale, et relance le débat sur l’apport des binationaux, souvent au cœur des succès récents de l’Algérie.