Retour au Maroc ou centre de rétention : la tourmente des passagers après la déroute du vol Air Arabia vers Palma

Un simple voyage aérien s’est transformé en affaire aux lourdes conséquences humaines et administratives. À la suite d’un déroutement imprévu vers les Baléares, plusieurs passagers marocains se sont retrouvés confrontés à la rigueur du dispositif migratoire espagnol. Entre procédures judiciaires expéditives, décisions préfectorales immédiates et tensions persistantes, l’épisode fait ressortir la fermeté des autorités face aux incidents en vol.

Les suites de l’incident survenu à bord d’un vol d’Air Arabia reliant Rabat à Istanbul ont été rapides et sans concession. Quelques heures seulement après leur passage devant un juge de permanence à Palma de Majorque, neuf ressortissants marocains impliqués dans une altercation ont fait face à une décision administrative implacable des autorités espagnoles. Libérés sous caution sur le plan pénal, ils ont été immédiatement rattrapés par l’application stricte de la loi sur les étrangers.

L’ultimatum des autorités espagnoles

À la sortie du tribunal, la police nationale espagnole a enclenché une procédure accélérée. Deux choix ont été proposés aux intéressés : accepter un retour volontaire et immédiat vers le Maroc ou être placés en centre de rétention administrative dans l’attente d’une expulsion forcée. Six passagers ont opté pour le retour le soir même, tandis que deux autres ont été conduits en rétention.

La situation s’est aggravée pour l’un des mis en cause, interpellé une seconde fois dans l’enceinte judiciaire. Selon les autorités, il aurait agressé des policiers et provoqué une nouvelle bagarre avec d’autres ressortissants marocains impliqués dans l’affaire. Cette nouvelle altercation a conduit à son arrestation immédiate.

Un atterrissage d’urgence aux Baléares à l’origine de l’affaire

L’incident trouve son origine dans le déroutement du vol vers Palma de Majorque, décidé pour permettre la prise en charge médicale urgente d’une passagère enceinte. L’avion, immobilisé au sol pendant près de deux heures, n’a finalement jamais redécollé vers Istanbul.

C’est durant cette attente prolongée que la tension est montée. Une dispute entre une passagère et une hôtesse de l’air s’est transformée en altercation physique, impliquant d’autres voyageurs. Face à la gravité de la situation et à l’impossibilité d’assurer la sécurité à bord, le commandant de bord a fait appel à la Garde civile pour évacuer les passagers concernés.

Des incidents aériens de plus en plus fréquents en Europe

Ces dernières années, plusieurs vols européens ont été déroutés en raison de passagers violents ou incontrôlables. En 2022 et 2023, des incidents similaires ont été signalés sur des liaisons touristiques majeures, entraînant des arrestations, des amendes et des expulsions.

Les autorités espagnoles rappellent que la remise en liberté par un juge n’empêche pas l’application de sanctions administratives strictes. Dans un contexte de vigilance accrue dans le transport aérien, l’Espagne affirme sa politique de tolérance zéro face aux comportements mettant en danger la sécurité des passagers et des équipages.