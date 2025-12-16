Score sans appel : Mbappé 61 M€ – PSG 0

Ali Attar

Lecture 2 min.
Mbappé Kylian
Mbappé Kylian

Le conseil de prud’hommes de Paris a condamné le Paris Saint-Germain à verser à Kylian Mbappé près de 61 millions d’euros au titre de salaires et primes impayés en fin de contrat. Un jugement spectaculaire par son montant, mais surtout révélateur d’une réalité plus simple : même au sommet du football, la feuille de paie reste un document opposable.

Le droit du travail s’invite dans le vestiaire du PSG. La décision, rendue le 16 décembre 2025, porte sur des sommes liées aux derniers mois de la relation contractuelle entre le joueur et le club : des salaires d’avril, mai et juin 2024, ainsi que des bonus, dont une prime à la signature et une prime dite “éthique”, restés impayés selon les éléments des avicats du joueur.

Mire aussi : Brésil-Maroc et Argentine-Algérie face au prix de la démesure du Mondial 2026

Le total, 60,9 millions d’euros, donne le vertige, mais le cœur du dossier tient à une question très terre-à-terre : l’employeur pouvait-il, au nom d’un conflit de fin de contrat, retenir tout ou partie d’une rémunération prévue ? Les prud’hommes ont répondu non, rappelant notamment qu’une renonciation à des droits salariaux doit être clairement formalisée.

Le PSG prend acte de sa défaite

Le PSG, qui “prend acte” et indique qu’il exécutera la décision, se réserve toutefois le droit de faire appel.

Cependant, l’arrêt se lit aussi en creux : la juridiction n’a pas suivi Mbappé sur certains griefs plus explosifs, comme des accusations de harcèlement moral ou de travail dissimulé, et a rejeté la requalification de ses contrats en CDI. De même, le contentieux tentaculaire des demandes “astronomiques” des deux côtés a été largement écarté. En effet, le joueur avait initialement engagé une procédure plus large, tandis que le club avait formulé des demandes reconventionnelles, et le tribunal a finalement recentré l’affaire sur les impayés, en écartant le reste.

Reste une portée symbolique : l’affaire Mbappé-PSG agit comme une piqûre de rappel pour toute l’industrie du football. Les contrats, les “accords moraux”, les rapports de force et les stratégies de vestiaire ne pèsent pas lourd face à une règle basique : ce qui est dû doit être payé, ou justifié par écrit, noir sur blanc.

Avatar photo
Ali Attar est un spécialiste reconnu de l'actualité du Maghreb. Ses analyses politiques, sa connaissance des réseaux, en font une référence de l'actualité de la région.
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Supporters Maroc et Sénégal

CAN 2025 en France : beIN Sports diffuse, l’Arcom alerte, la justice ordonne le blocage des sites pirates

Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, la Coupe d’Afrique des Nations revient en plein cœur de l’hiver, avec un public fidèle en...
CAN 2025 Groupe B

CAN 2025 : décryptage du groupe B – Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe

Le groupe B de la CAN 2025 réunit deux géants du football africain, l’Égypte et l’Afrique du Sud, aux côtés de l’Angola et du...
Soldat de l'armée malienne

Bamako : neuf officiers radiés de l’armée saisissent la Cour suprême

L’affaire des radiations au sommet de l’armée malienne prend une nouvelle tournure judiciaire. Neuf officiers et sous-officiers écartés en octobre ont saisi la Cour...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES NOVEMBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025