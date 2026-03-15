Quarts de finale CAF : Sundowns prend une option, Berkane arrache le nul in extremis, place au choc Espérance-Al Ahly

Les quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF ont démarré avec un premier coup de tonnerre : Mamelodi Sundowns a pris une sérieuse option pour les demi-finales en corrigeant le Stade Malien 3-0. Dans le même temps, les clubs marocains ont connu des fortunes identiques: l’AS FAR a été accrochée 1-1 par Pyramids FC à domicile, tandis que la RS Berkane, longtemps menée par Al Hilal, n’a arraché l’égalisation que dans les ultimes secondes du temps additionnel. Reste désormais le sommet du week-end, ce dimanche 15 mars 2026, avec le choc entre l’Espérance de Tunis et Al Ahly à Radès.

Sundowns en patron, le Stade Malien déjà au bord du gouffre

C’est le résultat le plus marquant de ces premiers quarts de finale aller. À Pretoria, au Loftus Versfeld, Mamelodi Sundowns a dominé le Stade Malien 3-0 et a pris une avance sérieuse avant le match retour prévu le 22 mars à Bamako. Les buts ont été inscrits par Mudau (34’), puis en seconde période par Brayan Léon àla 54e minute, et enfin par Rayners (74’). Le club sud-africain, qualifié de justesse à l’issue de la phase de groupes – après quatre matchs sans victoire, sauvé par un doublé du Colombien Brayan León lors de la dernière journée face au MC Alger – a rappelé qu’il restait l’un des candidats les plus solides au titre continental.

Face à l’une des belles surprises de cette édition, Sundowns a imposé son rythme, son expérience et sa maîtrise technique. Pour le Stade Malien, premier de son groupe (D) avec 11 points et seulement deux buts encaissés lors de la phase de poules, la marche s’est révélée beaucoup trop haute dans un match à élimination directe face à un habitué du très haut niveau africain. Les Maliens devront désormais réussir un exploit au retour pour se qualifier.

L’AS FAR accrochée, Berkane sauvée in extremis

Le Maroc espérait faire de ces quarts de finale une démonstration de force. Pour l’instant, le bilan est mitigé, et les deux matchs ont raconté des histoires très différentes avec des résultats similaires.

À Rabat, au Stade Olympique, où la rencontre s’est disputée à huis clos, l’AS FAR a pris un départ idéal grâce à Ahmed Hammoudan, buteur dès la 8e minute. Le gardien Ahmed Tagnaouti a ensuite réalisé une parade décisive (18e). Mais Pyramids FC, le champion en titre, a réagi au retour des vestiaires : Mahmoud Zalaka a égalisé à la 52e minute. Résultat final : 1-1. Les Militaires devront s’imposer au Caire, le 21 mars au Stade de la Défense Aérienne, face à une formation égyptienne redoutable qui avait survolé sa phase de poules avec 16 points (cinq victoires, un nul, 14 buts marqués, deux encaissés).

Le scénario a été compliqué pour la RS Berkane. À domicile, au Stade municipal, les Berkanis ont été cueillis à froid dès la 14e minute par un but d’Abdelrazig Omer. Pendant plus de 75 minutes, Al Hilal a tenu son avantage avec discipline, manquant même de faire le break à la 87e minute après une erreur du gardien Anas Zniti. La délivrance est finalement venue dans le temps additionnel : à la 90e+7, l’arbitre a accordé un penalty et a expulsé le défenseur soudanais Steven Ebuela pour une faute dans la surface. Mounir Chouiar a transformé la sentence à la 90e+9 (1-1).

Berkane sur le fil

Pour Berkane, triple vainqueur de la Coupe de la Confédération (2020, 2022, 2025) mais novice à ce niveau en Ligue des champions, le rendez-vous retour s’annonce particulièrement tendu. Il se jouera le 22 mars à Kigali, au Rwanda, où Al Hilal est contraint de disputer ses matchs « à domicile » en raison de la guerre civile au Soudan. Un terrain neutre, certes, mais une équipe soudanaise qui avait terminé en tête de son groupe devant Sundowns et qui reste une formation coriace.

En clair, les clubs marocains n’ont pas sombré, mais ils ont laissé passer une occasion de prendre l’ascendant, et le dossier de Berkane, avec 10 buts encaissés en phase de poules (le pire bilan parmi les qualifiés), invite à une certaine prudence.

Espérance-Al Ahly : la finale avant l’heure ?

Le dernier quart de finale aller concentre une bonne part de l’attention du continent. L’Espérance de Tunis reçoit Al Ahly ce dimanche 15 mars (21h00 GMT) au Stade Hammadi-Agrebi de Radès, dans une affiche de très haut niveau entre deux géants du football africain. Al Ahly, recordman de la compétition avec 12 titres, retrouve un adversaire qu’il avait battu en finale de l’édition 2023-2024 (0-0 à Tunis, 1-0 au Caire sur un but contre son camp de Roger Aholou).

Des deux côtés, le contexte a changé. L’Espérance arrive dans cette confrontation avec un nouveau coach : le technicien français Patrice Beaumelle, nommé en remplacement de Maher Kanzari après une phase de poules difficile (seulement deux victoires en six matchs). Côté cairote, Al Ahly est dirigé par le Danois Jess Thorup et peut compter sur Mahmoud « Trezeguet » Hassan, meilleur buteur du club dans cette campagne avec cinq réalisations. En outre, les Diables Rouges restent invaincus cette saison sur la scène continentale.

Le match retour est prévu le 21 mars au Caire. Le vainqueur affrontera en demi-finale le gagnant de Sundowns-Stade Malien

Après les premiers matches, une tendance se dégage : l’Afrique du Sud a frappé fort, l’Égypte avance avec ambition (ses deux clubs repartent avec des nuls précieux à l’extérieur), le Maroc est sous pression, et la Tunisie veut rappeler, à travers ce duel historique, qu’elle reste une terre majeure du football continental. Ces quarts de finale tiennent déjà leurs promesses.